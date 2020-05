Del Monaco scrive al Presidente Conte sugli assistenti civici

Questa la lettera dell’onorevole Del Monaco sugli assistenti civici selezionati dalle Forza Armate.

Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri,

vorrei portare alla Sua attenzione la controversa questione dell’assunzione di 60.000 assistenti civici che aiuteranno i nostri sindaci nel rispetto del distanziamento sociale.

Si apprende da organi di stampa che il bando sarà rivolto a tutti i cittadini che desiderano svolgere attività di volontariato, con precedenza per inoccupati, per chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori del reddito di cittadinanza o che usufruiscono di ammortizzatori sociali; saranno individuati su base volontaria, coordinati come sempre nell’emergenza dalla Protezione civile, che indicherà alle Regioni le disponibilità su tutto

il territorio nazionale. Saranno impiegati direttamente dai sindaci per svolgere attività sociali indicate dal comune di appartenenza. L’obiettivo è potenziare la rete di chi collabora sul territorio al rispetto del distanziamento sociale e per dare un sostegno alla parte più debole della popolazione.

I Comuni, attraverso Anci, potranno avvalersi del contributo degli ‘assistenti civici’.

Il sistema così come concepito desta molte perplessità nella stragrande maggioranza dei cittadini, i quali, nel periodo forse più difficile dell’ultimo secolo, non si sentono tutelati dallo Stato.

A mio modesto avviso, la figura dell’assistente civico, presentata così, corre il rischio di essere presa poco seriamente dal singolo cittadino, il quale sicuramente non lo ascolterà e lo deriderà, o addirittura lo aggredirà, non riconoscendo nell’assistente civico una figura di Autorità degna di rispetto.

Rispetto che invece viene ampiamente riconosciuto nelle Forze Armate.

Sarebbe opportuno dunque, che le Forze Armate, che già sono strutturate ad intervenire in situazioni di emergenza, venissero utilizzate per svolgere questo ruolo di ‘vigilanza’.

Se proprio del personale deve essere preso, allora superiamo il blocco di assunzione dell’organico previsto dalle Legge n.244 del 2007, e assumiamo personale competente, assumiamo personale delle Forze Armate.

Signor Presidente, mi auguro davvero che la mia proposta venga presa in considerazione. L’occasione è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Roma, 30 Maggio 2020

On. Antonio del Monaco