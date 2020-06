DL Scuola. Presentato un ordine del giorno a firma della deputata Marianna Iorio del M5S

SAN NICOLA LA STRADA – È grazie alla condivisione delle idee e alla forza e alla tenacia delle persone che si impegnano senza risparmiarsi che nascono progetti significativi da cui l’intera comunità trae benefici. Ed è proprio grazie all’impegno profuso da Tiziana DE CHIARA, candidata Sindaco della sezione di San Nicola la Strada del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni per il Comune sannicolese, e di Sandra MASTROIANNI, candidata consigliere comunale, che nasce un progetto che ha portato la deputata Marianna IORIO del M5S a presentare un Ordine del Giorno, a sua prima firma, al DL-Scuola, accolto favorevolmente.

Garantire il ritorno tra i banchi di scuola, e riprendere le attività didattiche in presenza, è uno dei principali obiettivi per l’inizio del prossimo anno scolastico. I ragazzi devono ricominciare a frequentare le lezioni all’interno di strutture adeguate che possano garantire il rispetto del distanziamento sociale e tutte le disposizioni previste dal governo per contenere il contagio da Covid-19.

Per questo motivo, si è impegnato il governo a valutare l’opportunità di utilizzare, temporaneamente, e previa discrezionalità delle amministrazioni locali, tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio nazionale, di ogni ordine e grado, attualmente dismessi, ancorché dotati di agibilità. Per le stesse ragioni, è stato chiesto di utilizzare le sale delle biblioteche comunali e le sezioni distaccate dei Tribunali, in disuso.

Con questo impegno è possibile garantire a tutti gli studenti di ricominciare a frequentare le lezioni in presenza e in completa sicurezza.