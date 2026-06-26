DonatoriNati Campania, tappa alla scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Caserta.

Grande partecipazione ed entusiasmo degli allievi agenti della Polizia di Stato di Caserta, stamane al seminario dedicato alla cultura della donazione di sangue e della sua raccolta straordinaria. Un’occasione di incontro con le autorità ed un momento di confronto con il Presidente, di DonatoriNati Campania, avv Tommaso Delli Paoli, che ha coinvolto tanti giovani allievi. In estate occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Cala invece in modo preoccupante, a causa delle assenze per ferie o delle sospensioni per i viaggi all’estero, la disponibilità di sangue che abbiamo sempre potuto garantire grazie alle donazioni. L’impegno incessante dei volontari dell’associazione DonatoriNati Campania “contagia” davvero tutti: ci ricorda quanto è importante mettersi al servizio degli altri, quando tutti sono presi dal mare e dal divertimento. Diffondere la cultura del dono e della legalità è un gesto concreto di solidarietà ormai diventato una mission per la Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco, che con l’associazione DonatoriNati in tutte le piazze di Italia, è presente con i suoi volontari per raccogliere sacche di sangue. “Non per tutti l’estate vuol dire vacanze. I malati non vanno in ferie, gli ospedali non chiudono mai ed il nostro esserci sempre, lì dove serve non conosce pause” – afferma il Presidente DonatoriNati Campania avv Tommaso Delli Paoli. “La nostra mission è quella di sensibilizzare giovani e cittadini sull’importanza della donazione come atto di altruismo e cultura civica. Perché donare non comporta rischi e permette di monitorare costantemente il proprio stato di salute: è un gesto altruista che fa bene alla testa e al cuore” – afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Nel corso dell’iniziativa il Presidente, Claudio Saltari, ha consegnato una targa “DonaToriNati” al Questore di Caserta Andrea Grassi. Anche il Presidente di DonatoriNati Campania, Tommaso Delli Paoli, ha omaggiato sempre di una targa, della medesima associazione, il Direttore della Scuola Allievi Agenti.

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