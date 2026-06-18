DonatorNati fa tappa a Cagliari con “Isole del Dono”.

Dopo Nuoro, con 40 donazioni, il progetto dei DonatorNati, ha fatto tappa a Cagliari, dove se ne sono aggiunte altre 23. Già un grande risultato considerato il periodo estivo. Grande entusiasmo per una donazione interforze che ha accomunato cittadini e giovani. Grande soddisfazione da parte del Presidente della sezione di Cagliari Aldo Bruni e da parte del Vice Presidente Daniele Rocchi. Una mission che continua senza sosta in linea con l ‘esserci sempre della Polizia di Stato e li dove serve con i Vigili del Fuoco. Ad Oristano il 19 giugno il gran finale e ci sarà integrazione e sinergia con l’associazione scout. Ragazzi disabili nuoteranno in acqua accompagnati dalle moto vedette della polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un evento di sport inclusivo “nuoto acque libere “gestito dalla FidiR. DonatoriNati, in linea con l’esserci sempre lì dove serve della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, rinnova l’appello a donare il sangue in un momento in cui c’è grande necessità, testimoniando concretamente la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini in stato di difficoltà. “DonatoriNati Sardegna è sempre in prima linea, perché donare sangue non è solo un semplice gesto di volontariato, ma anche un momento di sinergia con tutte le associazioni del territorio sardo per sensibilizzare i giovani, i cittadini, affinché la donazione di sangue non sia occasionale, ma periodica. La solidarietà è un segno di vicinanza, di disponibilità verso il prossimo”. – afferma il vice Presidente DonatoriNati Sardegna Daniele Rocchi. Una riflessione importante anche dal Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari. “Chi dona il sangue, dona la vita ed è un messaggio fondamentale che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni” .

Dalle isole parte un grande esempio di costanza ed intraprendenza.