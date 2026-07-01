Fondazione Trianon Viviani. Clementina Chieffo entra nel CdA

Si è riunita ieri, 30 giugno, l’Assemblea dei Soci della Fondazione Trianon Viviani. Nel corso della seduta, l’Organo assembleare ha provveduto alla nomina di Clementina Chieffo quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

La designazione di Clementina Chieffo si inserisce nella strategia di consolidamento della governance dell’Ente, apportando al vertice decisionale del Teatro pubblico di Forcella un profilo di comprovata autorevolezza istituzionale e di elevate competenze manageriali e tecniche.

Dottore commercialista, revisore legale ed economista, Clementina Chieffo vanta una pluriennale esperienza nella gestione economico-finanziaria e nel controllo di gestione di primarie istituzioni pubbliche e culturali del territorio. Già Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, ha ricoperto incarichi di vertice e di vigilanza nel comparto dello spettacolo dal vivo, tra i quali si segnalano le funzioni di Amministratore delegato pro-tempore e di componente del Collegio dei Revisori dell’Associazione Teatro Stabile Mercadante di Napoli.

La nomina rappresenta, per la Fondazione Trianon Viviani, il ritorno di una figura professionale dotata di una profonda conoscenza diretta della struttura, avendo già ricoperto in passato la carica di Presidente del Collegio sindacale di Trianon Viviani. Tale pregressa esperienza garantirà l’immediata operatività del consigliere e la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente, in una fase di importante transizione gestionale e di programmazione in sinergia con la Direzione artistica.

L’Assemblea dei Soci – la fondazione teatrale è partecipata da Regione Campania e Città metropolitana di Napoli – e il Consiglio di Amministrazione hanno espresso il proprio unanime apprezzamento per l’accettazione dell’incarico da parte di Clementina Chieffo, certi che il suo patrimonio di competenze relazionali e tecniche fornirà un contributo determinante al perseguimento dei fini istituzionali e culturali della Fondazione.

L’avvicendamento in seno al Consiglio di Amministrazione fa sèguito alle dimissioni rassegnate dalla consigliera Igina Di Napoli. «A nome della Regione Campania, unitamente alla Fondazione, esprimo la mia profonda gratitudine per l’attività svolta da Igina Di Napoli nel corso del mandato. Nel ringraziarla per la passione con cui ha interpretato il proprio incarico, ricordiamo la dedizione e l’autorevolezza che hanno fatto e fanno di Igina Di Napoli un autentico punto di riferimento per tutta la scena teatrale napoletana. Al contempo, invio il più sentito augurio di buon lavoro a Clementina Chieffo, nella quale riponiamo la massima fiducia» ha affermato l’Assessore alla Cultura della Regione Campania, Onofrio Cutaia.