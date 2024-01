Sebastiano D’angelo, 75enne di Castel Volturno è stato trovato morto in via Domiziana a 39 km dalla sua villetta in località Marina di Ischitella.

Dalle prime ricostruzioni è saltato un dettaglio evidentissimo agli occhi di tutti, l’uomo era seminudo, ma già morto da qualche ora a quanto pare, il decesso non è ancora chiaro, il corpo non presentava segni di violenza, queste le prime costatazioni dei medici.

E’ stato disposto il trasferimento presso l’istituto di Medicina Legale di Caserta per l’esecuzione dell’esame autoptico. Le prime testimonianze hanno sostenuto che l’uomo viveva in condizioni disagiate e spesso faceva i suoi bisogni in giardino. E’ giallo sulle cause del decesso.