E’ l’Ascoli la quarta squadra promossa in B

Alle promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento si aggiunge quella dell’Ascoli, vittorioso nei complicatissimi e insidiosissimi playoff della serie C. Questi tutti i risultati della post season:

I turno regionale (solo girone C):

CASERTANA-ATALANTA U23 1-0

CROTONE-A.CERIGNOLA 1-1 (CROTONE avanti per miglior classifica)

MONOPOLI-CASARANO 0-2

II turno regionale (solo girone C):

COSENZA-CASARANO 1-5

CASERTANA-CROTONE 1-1 (CASERTANA avanti per miglior classifica)

I turno nazionale:

CITTADELLA-RAVENNA 2-2;1-1 (RAVENNA avanti per miglior classifica)

CAMPOBASSO-POTENZA 0-3;1-3

PIANESE-LECCO 1-1;1-1 (LECCO avanti per miglior classifica)

CASARANO-RENATE 0-2;3-0

CASERTANA-SALERNITANA 2-3;1-1

II turno nazionale (Quarti di finale):

CASARANO-UNION BRESCIA 0-3;0-0

SALERNITANA-RAVENNA 2-0;2-0

POTENZA-ASCOLI 0-0;0-1

LECCO-CATANIA 0-0;3-3 (CATANIA avanti per miglior classifica)

Semifinali:

SALERNITANA-U.BRESCIA 1-1;0-2

ASCOLI-CATANIA 4-0;1-2

Finale:

U.BRESCIA-ASCOLI 1-1;0-3.

Supercoppa di serie C:

AREZZO-VICENZA 2-5

BENEVENTO-AREZZO 1-0

VICENZA-BENEVENTO 1-4

Il Benevento si toglie la piccola-grande soddisfazione della vittoria in supercoppa di categoria. I sanniti hanno dato così continuità all’ottimo campionato nel girone C, vinto “a mani basse”. La vittoria assume ancor più valore per il fatto di aver battuto le altre due vincitrici dei tre gironi della terza serie e la cosa non può che suscitare speranze e aspettative per la prossima stagione.

Torniamo a parlare di playoff. L’Ascoli ha dimostrato sicuramente di meritare la B, anche per il fatto che si è giocato il primato del girone B con l’Arezzo fino all’ultima giornata. Grande delusione, oltre che per il Brescia finalista, anche per Salernitana e Catania, che speravano caldamente nella promozione. Le loro eliminazioni porteranno a formare nella prossima stagione un girone C tostissimo, visto che dalla B è retrocesso il Bari. Ad ogni modo, sarà una serie C competitiva viste le partecipazioni di molte nobili decadute (Pescara, Spezia, Reggiana e, come già detto, Bari), le comunque forti squadre che hanno fallito i playoff (Brescia, Lecco e le già citate Salernitana e Catania) e l’aggiunta di qualche mina vagante (Casertana, le seconde squadre e tante altre).

Non si può non lodare il Casarano, unica tra le “piccole” a centrare almeno i quarti di finale. I pugliesi, dopo un buon inizio di stagione, sembravano sazi della sicura salvezza. Poi, però, hanno intrapreso i playoff con grande determinazione, venendo eliminati solo dalla “big” Brescia. Speriamo di vedere questa squadra ai vertici anche nella prossima stagione, al netto degli assalti di calciomercato che subiranno inevitabilmente da squadre più quotate.

Le squadre arrivate, poi, alle semifinali sono tutte “corazzate” della terza serie. Questo dimostra che arrivare ai playoff da quarte o quinte equivale a dover compiere poi delle imprese epiche per vincere la post season. Nulla, però, è impossibile e bisognerà coltivare la speranza sin dalle prime giornate. L’appuntamento va allora alla prossima stagione, sapendo di non restare delusi sulla spettacolarità della terza serie italiana. A voi tutti gli auguri di una felice estate.