Rosetta Cutolo negli anni ’80

È morta “Lady Camorra” la sorella del boss Raffaele Cutolo

E’ scomparsa Rosetta Cutolo in quel di Ottaviano all’età di 86 anni .

La donna che ha tenuto per anni le fila della NCO ( Nuova Camorra Organizzata) dopo l’arresto del fratello, allora ras incontrastato della malavita campana.

È trapassata a 86 anni Rosetta Cutolo, sorella maggiore del deceduto boss della Nuova Camorra Organizzata Raffaele, scomparso nel 2021.

La donna all’’anagrafe Domenica Rosa, per anni Rosetta Cutolo è stata la custode dei segreti e delle casse del fratello detenuto. Dopo l’arresto del boss nel 1979, fu lei a tenere in piedi il clan. Un ruolo che ancora oggi fa di lei una delle donne di camorra più temute.

La donna era s capo di oltre finto affiliati nel Napoletano e di altrettanti nel resto della regione campana

“Lady Camorra” ebbe un ruolo chiave nella NCO, impartendo ordini diretti o su indicazioni del fratello, decidendo spesso la vita e la morte di molte persone.

Nota anche come “Rosetta ‘e monache”, sfuggì all’arresto in più occasioni. La prima nel 1981, protetta dalla lunga rete di affiliati al suo clan, la seconda nel 1990, quando riuscì a fuggire poco prima del blitz delle forze dell’ordine. La donna si arrese alle forse dell’ordine nel 1993 per scontare una condanna definitiva a poco meno di 10 anni di carcere per associazione mafiosa.

Tornata in libertà nel 1999, ha vissuto sempre nella sua casa di Ottaviano, fino al giorno della sua morte.