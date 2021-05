Eccellenza maddalonese. Elena premiata a soli 28 anni con il prestigioso “Young Scientist Award 2017”

Maddaloni. maddaloni è sempre stata una città talentuosa. Nel corso degli anno ha vantato con orgoglio eccellenze nei campi più disparati, da professionalità mediche, giuridiche, grandi politici, artisti eccezionali.

E a quanto pare, continua a confermare e vantare cittadini illustri. Una delle ultime in ordine temporali, e forse al momento tra le più giovani è Elena Della Valle.

Elena è un ingegnere biomedico che sta frequentando un Dottorato in Ingegneria elettronica applicata al Bioelettromagnetismo, all’ Università Degli Studi Di Roma ‘La Sapienza’, e spesso “si divide” – per studio e lavoro – tra Italia, Francia e Stati Uniti d’America.

A soli 28 anni le è stato assegnato il prestigioso “Young Scientist Award 2017”: il premio dell’URSI – Union of radio science general assembly & Scientific Symposium – per un progetto che ha presentato con successo all’Università di Roma e che ha pubblicato nella sessione di Bioelectromagnetics in Biology and Medicine.

Ad agosto Elena volerà in Canada per presentare il suo lavoro alla Conference URSI 2017 sull’elettromagnetismo.

Negli incontri con gli studenti delle scuole superiori in Campania ha raccontato il suo percorso di studi,

il sogno di bambina di entrare in Polizia, i sacrifici e l’impegno per una carriera già avviata ma che occupa gran parte delle sue giornate, la passione per i viaggi e per il nuoto. Oggi ha vinto un dottorato e ricopre un ruolo prestigioso come ingengnere ricercatrice alla Michigan University, una delle più prestigiose d’America.

Complimenti Elena e, ad maiora! Ti auguriamo il Nobel. I presupposti ci sono tutti.