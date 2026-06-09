Echi di luce. Fabrizio Bosso e Javier Girotto al Belvedere

RASSEGNA TERRAZZA LEUCIANA- ECHI DI LUCE:

TERZO APPUNTAMENTO IL 14 GIUGNO, ORE 21.00

c/oTERRAZZA ATRIO SUPERIORE BELVEDERE DI SAN LEUCIO

CON IL FREEDOM JAZZ TRIO

FEAT. FABRIZIO BOSSO E JAVIER GIROTTO

L’eclettismo della scuola napoletana incontra due titani della scena jazz internazionale:

un’estetica autenticamente jazz che rivendica l’ibridazione come principio fondante.

Il 14 giugno, ore 21:00, il terzo appuntamento della Rassegna Terrazza Leuciana- Echi di Luce, giunta alla quarta edizione, vede, presso la Terrazza Atrio Superiore del Belvedere di San Leucio, il Freedom Jazz Trio feat. Fabrizio Bosso (tromba) e Javier Girotto (sax).

L’eclettismo della scuola napoletana incontra due titani della scena jazz in ternazionale: il sassofonista argentino Javier Girotto e il trombettista torinese Fabrizio Bosso.

Il Freedom Jazz Trio vede Lello Petrarca al pianoforte, collaborazioni con artisti del calibro di Nino Buonocore, Daniele Sepe, Stefano Di Battista, Markus Stockhausen, Martux_m, Gianluigi Trovesi, Maurizio Giammarco, Fabrizio Bosso, Gabriele Mirabassi; Emiliano De Luca al contrabbasso, collabor azioni jazz con Paul Jeffrey, Don Moye (Art Ensemble Of Chicago), Mel Gaynor (Simple Mind), Arthur Miles, Masa Mbatha Opasha (Voice of Glory), Pietro Condorelli, Francesco Nastro, Daniele Scannapieco, Enzo Nini, Marco Zurzolo; collaborazioni pop co n Irene Fargo, Eugenio Finardi, Catherine Ringer, Marcello Murru, Nello Daniele, Valentina Stella, Teresa De Sio, Diego Moreno; Claudio Borrelli alla batteria, collaborazioni con nomi prestigiosi dell’ambiente jazzistico italiano tra i quali Ada Montellanico, Pietro Tonolo, Maurizio Giammarco, Piero Leveratto, Bruno Tommaso, Marco Tamburini, Mario Raja, Vito Di Modugno, Michele Carrabba, Carla Marcotulli, Emanuele Cisi, Stefano Cantini, Fabio Morgera, Gianpaolo Casati, Daniele Sepe, Antonio Onorato, Pietro Condorelli.

Il trio è attivo già da anni e ha preso parte a rassegne jazz internazionali, tra le altre Sannio Jazz Festival, Jazz Flirt a Formia e Teano Jazz.

Il concerto prevede incursioni nel fortunato progetto discografico RENDEZ-VOUS ENTRE NOUS (su disco già da due anni, per l’etichetta Jazz2Watch, e ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, con la partecipazione anche in sede compositiva dei due solisti), composizioni originali del trio, riarrangiate per l’occasione; temi tratti dal repertorio solista di Girotto, rivisitati in chiave trio con fiati, e tributi a compositori italiani e argentini, nel segno di un interplay serrato e di una ardita esplorazione di territori musicali inediti; un’estetica autenticamente jazz che rivendica l’ibridazione come principio fondante.

La direzione artistica delle kermesse è affidata alla Genovesemanagement di Gia nni Genovese, con il patrocinio del Comune di Caserta e del Real Sito Belvedere di San Leucio ed il supporto del Teatro Pubblico Campano.

Una location d’eccezione, il Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio – Patrimonio Unesco– per un cartellone che unisce eccellenza partenopea e respiro internazionale.

Trait d’union degli eventi in cartellone è l’ibridazione non solo sonora ma anche politica e metaforica, che trova a Napoli– città che continuamente si rinnova facendo del détournement il suo paradigma quotidiano- il suo luogo di elezione.

Un parterre di prestigio– racconta l’organizzatore, Gianni Genovese– per una rassegna che, quest’anno più che mai, si muove nel segno dell’incontro, dello scambio, del métissage s ia sonoro

che artistico, non solo musica ma anche teatro. Un’occasione, per i fruitori, di autentica formazione alla contaminazione in una cornice di assoluto pregio.