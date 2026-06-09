Echi di luce. Fabrizio Bosso e Javier Girotto al Belvedere

RASSEGNA TERRAZZA LEUCIANA- ECHI DI LUCE:
TERZO APPUNTAMENTO IL 14 GIUGNO, ORE 21.00
c/oTERRAZZA ATRIO SUPERIORE BELVEDERE DI SAN LEUCIO
CON IL FREEDOM JAZZ TRIO
FEAT. FABRIZIO BOSSO E JAVIER GIROTTO
L’eclettismo della scuola napoletana incontra due titani della scena jazz
un’estetica autenticamente
Il 14 giugno, ore 21:00, il terzo appuntamento della Rassegna Terrazza Leuciana- Echi di Luce, giunta alla quarta edizione, vede, presso la Terrazza Atrio Superiore del Belvedere di San Leucio, il Freedom Jazz Trio feat. Fabrizio Bosso (tromba) e Javier Girotto (sax).
L’eclettismo della scuola napoletana incontra due titani della scena jazz in
Il Freedom Jazz Trio vede Lello Petrarca al pianoforte,
Il trio è attivo già da anni e ha preso parte a rassegne jazz internazionali, tra le altre Sannio Jazz Festival, Jazz Flirt a Formia e Teano Jazz.
Il concerto prevede incursioni nel fortunato progetto discografico RENDEZ-VOUS ENTRE NOUS (su disco già da due anni, per l’etichetta Jazz2Watch, e ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, con la partecipazione anche in sede compositiva dei due solisti), composizioni originali del trio,
La direzione artistica delle kermesse è affidata alla Genovesemanagement di Gia
Una location d’eccezione, il Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio – Patrimonio Unesco– per un cartellone che unisce eccellenza partenopea e respiro internazionale.
Trait d’union degli eventi in cartellone è l’ibridazione non solo sonora ma anche politica e metaforica, che trova a Napoli– città che continuamente si rinnova facendo del détournement il suo paradigma quotidiano- il suo luogo di elezione.
Un parterre di prestigio– racconta l’organizzatore, Gianni Genovese– per una rassegna che, quest’anno più che mai, si muove nel segno dell’incontro, dello scambio, del métissage s
che artistico, non solo musica ma anche teatro. Un’occasione, per i fruitori, di autentica formazione alla contaminazione in una cornice di assoluto pregio.