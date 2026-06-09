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Echi di luce. Fabrizio Bosso e Javier Girotto al Belvedere

Di Redazione

RASSEGNA TERRAZZA LEUCIANA- ECHI DI LUCE:
TERZO APPUNTAMENTO IL 14 GIUGNO, ORE 21.00

c/oTERRAZZA ATRIO SUPERIORE BELVEDERE DI SAN LEUCIO

CON IL FREEDOM JAZZ TRIO 

FEAT. FABRIZIO BOSSO E JAVIER GIROTTO

Leclettismo della scuola napoletana incontra due titandella scena jazz internazionale:

unestetica autenticamente jazz che rivendica libridazione come principio fondante.

Il 14 giugnoore 21:00, il terzo appuntamento della Rassegna Terrazza Leuciana- Echi di Luce, giunta alla quarta edizione, vede, presso la Terrazza Atrio Superiore del Belvedere di San Leucio, il Freedom Jazz Trio feat. Fabrizio Bosso (tromba) e Javier Girotto (sax).

Leclettismo della scuola napoletana incontra due titandella scena jazz internazionale: il sassofonista argentino Javier Girotto e il trombettista torinese Fabrizio Bosso.

Il Freedom Jazz Trio vede Lello Petrarca al pianoforte,  collaborazioni con artisti del calibro di Nino BuonocoreDaniele SepeStefano Di BattistaMarkus StockhausenMartux_m, Gianluigi Trovesi, Maurizio Giammarco, Fabrizio Bosso, Gabriele MirabassiEmiliano De Luca al contrabbasso, collaborazioni jazz con Paul Jeffrey, Don Moye (Art Ensemble Of Chicago), Mel Gaynor (Simple Mind), Arthur Miles, Masa Mbatha Opasha (Voice of Glory), Pietro Condorelli, Francesco Nastro, Daniele Scannapieco, Enzo Nini, Marco Zurzolo; collaborazioni pop coIrene Fargo, Eugenio Finardi, Catherine Ringer, Marcello Murru, Nello Daniele, Valentina Stella, Teresa De Sio, Diego MorenoClaudio Borrelli alla batteria, collaborazioni con nomi prestigiosi dellambiente jazzistico italiano tra i quali Ada Montellanico, Pietro Tonolo, Maurizio Giammarco, Piero Leveratto, Bruno Tommaso, Marco Tamburini, Mario Raja, Vito Di Modugno, Michele Carrabba, Carla Marcotulli, Emanuele Cisi, Stefano Cantini, Fabio Morgera, Gianpaolo Casati, Daniele Sepe, Antonio Onorato, Pietro Condorelli.

Il trio è attivo già da anni e ha preso parte a rassegne jazz internazionali, tra le altre Sannio Jazz FestivalJazz Flirt a Formia e Teano Jazz. 

Il concerto prevede incursioni nel fortunato progetto discografico RENDEZ-VOUS ENTRE NOUS (su disco già da due anni, per letichetta Jazz2Watch, e ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, con la partecipazione anche in sede compositiva dei due solisti), composizioni originali del trio, riarrangiate per loccasione; temi tratti dal repertorio solista di Girotto, rivisitati in chiave trio con fiati, e tributi a compositori italiani e argentini, nel segno di un interplay serrato e di una ardita esplorazione di territori musicali inediti; unestetica autenticamente jazz che rivendica libridazione come principio fondante.

La direzione artistica delle kermesse è affidata alla Genovesemanagement di Gianni Genovese, con il patrocinio del Comune di Caserta e del Real Sito Belvedere di San Leucio ed il supporto del Teatro Pubblico Campano.

Una location deccezione, il Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio – Patrimonio Unesco– per un cartellone che unisce eccellenza partenopea e respiro internazionale.

Trait dunion degli eventi in cartellone è libridazione non solo sonora ma anche politica e metaforica, che trova a Napoli– città che continuamente si rinnova facendo del détournement il suo paradigma quotidiano- il suo luogo di elezione.

Un parterre di prestigio– racconta lorganizzatore, Gianni Genovese– per una rassegna che, questanno più che mai, si muove nel segno dellincontro, dello scambio, del métissage sia sonoro 

che artistico, non solo musica ma anche teatro. Unoccasione, per i fruitori, di autentica formazione alla contaminazione in una cornice di assoluto pregio.

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