Eleonora De Marinis, alunna della classe 5 EL del Liceo “Alessandro Manzoni”ammessa alla “Sciences po”. L’elogio del Console M. Laurent Burin des Roziers,

Un elogio pubblico da parte del Console generale di Francia a Napoli, M. Laurent Burin des Roziers, per l’importante traguardo raggiunto: è quanto ricevuto dalla studentessa Eleonora De Marinis, alunna della classe 5 EL del Liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta, che è stata ammessa alla “Sciences Po”, il prestigioso istituto di studi politici francese nel quale vengono selezionate, formate e promosse le élite dirigenti a livello europeo.

Il discorso di lode di M. Laurent Burin des Roziers si è tenuto nel corso delle celebrazioni per la Festa nazionale francese, lo scorso giovedì 14 luglio, presso il Palazzo Grenoble sito in Via Crispi a Napoli. “L’impegno che lei ha dimostrato durante il suo percorso EsaBac presso il Liceo Manzoni di Caserta è stato riconosciuto con il superamento delle diverse fasi della selezione di questo prestigioso istituto di studi politici francese”, ha sottolineato il Console di Francia rivolgendosi alla studentessa casertana Eleonora De Marinis.

A prendere parte alle celebrazioni della Festa nazionale francese presso il Palazzo Grenoble a Napoli – insieme ad oltre 150 ospiti tra i quali numerose autorità civili e militari, personalità del mondo culturale, economico e universitario della regione Campania – anche la Dirigente scolastica Adele Vairo e le docenti Rossella Salvato, Menita Landolfi e Emma Biacino, invitate personalmente dal Console francese M. Laurent Burin des Roziers.

L’evento a Palazzo Grenoble ha rappresentato un’occasione importante per consolidare i rapporti di collaborazione che il Liceo Manzoni intrattiene da anni con l’Institut Français Napoli, avendo, tra l’altro, attivato il percorso EsaBac, che permette agli allievi di studiare in una prospettiva europea e internazionale, conseguendo il doppio diploma, italiano e francese.