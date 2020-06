Elezioni Comunali 2020. I candidati a sindaco dei comuni limitrofi. Caivano – Casagiove – Grazzanise – San Nicola La Strada – Santa Maria a Vico.

Le Elezioni Comunali 2020 si svolgeranno in autunno in 81 comuni della regione Campania.

Si voterà in ventisei comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, si terranno in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 dicembre nei comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2015 ed in quelli alle elezioni anticipate perché commissariati o per altri motivi.

Facile che come avvenuto cinque anni fa ci possa essere un accorpamento con le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Valle d’Aosta e Puglia.

Focalizzando i comuni limitrofi a Caserta:

San Nicola La Strada vedrà come candidata per il Movimento 5 Stelle Tiziana de Chiara, che ha ottenuto anche la benedizione del senatore Agostino Santillo che lanció la sua candidatura in un video proprio con Federico De Matteis.

I 5 Stelle dovranno vedersela, sicuramente, con la maggioranza uscente capeggiata dal sindaco Vito Marotta e, molto probabilmente, anche con la nuova coalizione che sta nascendo tra Enzo Battaglia ed il centrodestra.

A Casagiove, il 7 giugno è ufficialmente partita la campagna elettorale del gruppo “Casagiove nel cuore” che vede Danilo D’Angelo candidato sindaco.

A Grazzanise si candiderá Vito Gravante, sfiduciato nel mese di luglio dello scorso anno, insieme all’ex assessore Angela Simone.

Contro di lui ci potrebbe essere la segretaria Pd Teresa Cerchiello, ex consigliere comunale.

Tra gli altri candidati Federico Conte di “Nuovi Orizzonti” e “Campi Stellati” di Domenico D’Elena che sta lavorando con Raffaele Di Resta. Un altro papabile candidato a sindaco è Enrico Petrella per la lista “Senso Civico” che alle ultime elezioni europee ha dimostrato di aver un buon seguito appoggiando l’europarlamentare della Lega Valentino Grant.

C’è poi da valutare la posizione di Giuseppe Raimondo (di area Dem) che con Gabriella Parente (Fratelli d’Italia) e Mattia Parente (Forza Italia) potrebbe costituire una lista civica.

A Caivano le liste sono state presentate dai seguenti partiti: “Partito del Sud” con candidato a sindaco Franco Nero, “Partito delle Aziende” con Giorgio Rossi ed infine Gregorio Rossi per “Unione Mediterranea”.

Su Santa Maria a Vico si riproporrà Andrea Pirozzi ex sindaco con la lista “Città Domani” con l’appoggio della Lega di Tonino Iaia.

A Marcianise lo scenario politico é abbastanza intricato.

Da una parte si prospetta una coalizione tra Lega, Fratelli d’Italia e Cambiamo, sulla base degli incontri fra i vertici delle liste suddette negli ultimi mesi.

Dall’altra il PD, da tempo, cerca disperatamente un dialogo che conduca all’unità fra tutti i gruppi politici del versante, tuttavia, con particolare difficoltà.

C’è poi da valutare con attenzione quello che deciderà di fare Antonello Velardi. L’ex sindaco, coi suoi commenti e post su Facebook, dimostra quotidianamente di essere ancora legato politicamente a Marcianise, tali segnali potrebbero suggerire una ricandidatura.