Emdr napoli, un sostegno telefonico per i più sensibili.

Emdr Napoli è un gruppo di psicoterapeuti molto aggiornato e qualificato che lavora sul territorio campano, applicando il protocollo italiano ed internazionale a sostegno di persone che hanno vissuto traumi. Nel frangente della pandemia che la societá sta vivendo oggigiorno, Emdr si impegna a prestare un servizio gratuito di terapia per chi, appartenente a qualsiasi categoria sociale, necessiti di un sostegno psicologico e morale. Divisi in vari livelli, in base al grado di esperienza e qualifica, gli specialisti mettono a disposizione 5 varie sedute telefoniche scaglionate nel tempo al fine di ristabilire un equilibrio emotivo in tutti coloro che stanno affrontando con estrema difficoltà la pandemia attraverso lo studio di un percorso personalizzato del paziente. Il distanziamento sociale, l’isolamento in casa, la paura del contagio, la perdita del lavoro, i numeri dei morti che continuano a crescere. Tutto ciò, e l’emergenza sanitaria in generale, sta causando nella mente degli italiani una serie di conseguenze psicologiche. «L’epidemia di Covid19 e le attuali misure di restrizione dette “lockdown” imposte per limitare i contagi possono avere un impatto sulla sintomatologia depressiva, ansiosa, ossessivo-compulsiva e post-traumatica nella popolazione generale».

Questa è la tesi dalla quale parte l’indagine dell’università degli studi dell’Aquila e il Centro di documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti da calamità in collaborazione con l’università degli studi di Roma Tor Vergata. Proprio sulla base di ció, il lavoro di specialisti psicoterapeuti risulta essere un bene indispensabile per superare questo periodo storico e l’Emdr Napoli è presente per rispondere a questa richiesta di aiuto. Chiunque avesse bisogno puó rivolgersi al gruppo mediante un’email, scrivendo all’indirizzo [email protected]