Uno sportello virtuale dedicato all’emergenza caldo, con un apposito numero al quale inviare messaggi via whatsapp per i casi più urgenti. È questo il provvedimento adottato dal Comune di Caserta per fronteggiare con tutti gli strumenti possibili l’emergenza caldo in atto e quella prevista per i prossimi giorni.

Dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 18, sarà possibile inviare un messaggio whatsapp al numero 338 3912787 per segnalare i casi più urgenti di persone che hanno bisogno di un intervento. Inoltre, sono disponibili anche due numeri (339 5082804 – 335 6094623) per il servizio trasporto con ambulanza e auto medica.

Contattando lo sportello si potranno ricevere informazioni e indicazioni sui comportamenti da tenere per affrontare l’emergenza caldo, oppure notizie sulla rete di interventi predisposti sul territorio. Inoltre, sarà possibile richiedere l’attivazione di interventi di emergenza sui nominativi segnalati dall’assistenza sociale o dai medici di base. Lo sportello, poi, fornirà indicazioni precise sui comportamenti da tenere per combattere gli effetti del caldo e prevenire situazioni di emergenza.

Parallelamente all’istituzione dello sportello virtuale, il Comune ha anche stilato il “Piano Emergenza Caldo”, che prevede l’adozione di una serie di comportamenti volti ad evitare l’insorgenza di situazioni di criticità:

Evitare di uscire nelle ore calde della giornata (dalle 12 alle 17)

Evitare l’esposizione diretta al sole. Quando si è fuori casa, indossare un copricapo e dotarsi di acqua.

Informarsi sulle previsioni del tempo attraverso Tv, radio e giornali, per restare informati sui livelli di temperatura.

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Evitare di bere bevande troppo fredde ed evitare gli alcolici. Consumare molta frutta e verdura. Evitare cibi troppo caldi.

Indossare indumenti leggeri e comodi, di colori chiari e fibre naturali (evitare la seta). Per i familiari malati o anziani, assicurarsi che siano vestiti adeguatamente.

Consultare il proprio medico se si assumono farmaci in modo continuativo e non interrompere o modificare la terapia senza un consulto. Non assumere integratori di sali minerali senza indicazioni da parte degli esperti.

Se si avvertono sensazioni di vertigine, senso di instabilità, mal di testa, difficoltà respiratorie, dolori al petto, contattare il proprio medico curante

In casa, nelle ore più calde, chiudere gli scuri, utilizzare tende e trattenersi negli ambienti più freschi. Limitare l’uso dei fornelli e del forno. Non rimanere sprovvisti degli alimenti principali (acqua, frutta e verdura, pasta).