Emozioni e successo alla 10 km di San Nicola la Strada

Si è conclusa con grande partecipazione e un arrivederci al 2027 la 22ª edizione della Maratonina di San Nicola la Strada, gara di 10 chilometri organizzata dall’Atletica San Nicola, società presieduta da Pietro Maienza. Partenza e arrivo in Piazza Municipio, nello splendido scenario del Palazzo Borbonico, delle chiese di Santa Maria delle Grazie e Santa Maria degli Angeli e dell’area che ospita la storica Fontana dei Delfini di Onofrio Buccini. Prima del via si è svolta la tradizionale cerimonia con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Alle 8.30 lo start per circa 700 atleti provenienti dalla Campania e dalle regioni limitrofe. Sul veloce percorso cittadino, già nelle prime fasi di gara si è formato il gruppo dei migliori, composto da atleti magrebini e campani di alto livello, protagonisti della lotta per il podio. A imporsi è stato Hicham Boufars (International Security Service), vincitore in 31’43”, seguito da Hajjaj El Jebli (Bitonto Runners) in 31’45” e da Ismail Adim (Caivano Runners) in 32’03”. Tra le donne, su 87 atlete classificate, successo per Filomena Palomba (Caivano Runners), 52ª assoluta in 38’49”. Seconda la sorella Francesca Palomba, anch’essa della Caivano Runners, in 38’52”, mentre terza ha chiuso Anna Trinchillo (International Security Service) in 41’34”. Molto partecipata la cerimonia di premiazione, impreziosita dalla presenza del consigliere nazionale FIDAL Carlo Cantales, gradita sorpresa per organizzatori e atleti. La manifestazione è stata raccontata dalla voce dello speaker Gennaro Varrella. Per qualità organizzativa, numero di partecipanti, livello tecnico e cornice storico-culturale, la 10 km di San Nicola la Strada ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per aspirare, nel prossimo futuro, al prestigioso riconoscimento di gara nazionale.