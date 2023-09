Ennesima “morte bianca” nel casertano – all’interno di un’azienda specializzata in metallo per per auto a Marcianise,sita nella zona industriale.

La vittima, un operaio di 51 anni originario di Pignataro Maggiore, è stato schiacciato da un carrello elettrico.

Purtroppo con cadenza quasi settimanale si hanno notizie di decessi avvenuti durante lo svolgimento delle attività lavorative. Si tratta di casi tragicamente noti: dalla giovanissima operaia (poco più che ventenne) di Prato, morta stritolata da un macchinario, ai due lavoratori cuneesi asfissiati in una cisterna.

Fino alla tragica notizia degli operai di Brandizzo, travolti da un treno mentre lavoravano sui binari.

La nostra Costituzione che, al primo articolo enuncia la fondazione della Repubblica proprio sul lavoro, sembra ormai essere diventata un mero documento storico.

Nella pratica inutilizzato.