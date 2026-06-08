Enzo Avitabile accende Piazza Mercato a Napoli il 21 giugno

Sarà una delle serate più attese dell’estate napoletana quella in programma il 21 giugno 2026 a Piazza Mercato, dove Enzo Avitabile sarà protagonista di un grande concerto gratuito inserito nel calendario ufficiale della Festa della Musica – World Summit. L’appuntamento è fissato per le ore 21:30 e promette di trasformare uno dei luoghi più simbolici della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Lo spettacolo fa parte del tour “Acoustic World / Bottari & Black Tarantella”, progetto che racchiude l’essenza del percorso artistico del musicista partenopeo, da sempre impegnato nella valorizzazione delle radici popolari del Sud e nel dialogo tra culture diverse.

Ad accompagnare Avitabile sul palco ci sarà una straordinaria parata di ospiti. Tra i nomi annunciati figurano Angélique Kidjo, una delle più autorevoli voci della world music internazionale, il rapper napoletano Ntò, Zulù, storica voce dei 99 Posse, il giovane artista Sayf e l’attore Massimiliano Gallo.

L’incontro tra personalità così diverse promette uno spettacolo ricco di emozioni, nel quale musica, parole e contaminazioni artistiche si intrecceranno in una grande festa collettiva. Una formula che richiama lo spirito degli eventi firmati da Avitabile, capace di unire sullo stesso palco artisti provenienti da mondi differenti.

La scelta di Piazza Mercato conferma il ruolo centrale di questo storico spazio cittadino, sempre più spesso sede di grandi eventi culturali e musicali capaci di richiamare migliaia di spettatori.

L’appuntamento del 21 giugno si annuncia dunque come una celebrazione della musica senza barriere, aperta a cittadini, turisti e appassionati provenienti da tutta la Campania. L’ingresso sarà libero e gratuito fino a esaurimento degli spazi disponibili.