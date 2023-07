Erano sulle sue tracce da qualche giorno . Carabinieri arrestano latitante

San Nicola La Strada. Un cittadino del Gambia , Colpito da ordine di carcerazione , aveva fatto perdere le sue tracce da qualche giorno . La sua latitanza è’ finita poche ore fa quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Caserta L’ ha fermato e posto in arresto.

L’ uomo si aggirava al Largo rotonda di San Nicola la Strada quando è’ stato riconosciuto dagli uomini dell’ arma di pattuglia in quella zona , dopo i dovuti accertamenti veniva trasferito in carcere.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti la persona arrestata sembra, come tanti stranieri arrivati in Italia, essere disoccupato e probabilmente si guadagnava da vivere con varie attività’ illecite come lo spaccio di sostanze stupefacenti . Le segnalazioni continue dei residenti delle zone limitrofe alla Piazza di San Nicola la Strada ,son in chiaro segnale che la gente è’ stanca di subire quello che è’ diventato un vero e proprio Market dello spaccio.