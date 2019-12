Esci dal tunnel il 2020 ti aspetta. La nuova campagna dell’associazione vittime della strada contro la droga

Arriva l’ultimo spot del 2019, promosso dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus. La campagna fortemente voluta dal presidente nazionale dell’associazione, Alberto Pallotti e realizzata dall’arch. Ester Pizzo, per questo fine anno mira a far riflettere gli utenti della strada, soprattutto giovani, sulla necessità di un uso più coscienzioso dei mezzi di trasporto in vista dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro.

Il presidente Pallotti, subito dopo il lancio ha dichiarato: “L’Aifvs non si ferma nemmeno durante le festività, anzi, proprio in questo periodo di grandi eccessi chiediamo agli automobilisti di essere più prudenti. In particolare con lo slogan ideato dalla nostra media strategist, l’arch. Ester Pizzo, mettiamo in guardia gli utenti della strada sui rischi derivanti dall’uso di sostanze psicotrope.”

Il leader dell’Aifvs ha precisato: “‘Esci dal tunnel il 2020 ti aspetta’, è il nostro motto per dire che ‘La droga uccide, ma se sei alla guida non solo te’. Abbiamo deciso di rivolgerci soprattutto al popolo della notte, che purtroppo a Capodanno fa largo uso di stupefacenti. Il fine è quello di far ragionare i ragazzi, che riempiranno locali pubblici e ville private, sul binomio mortale rappresentato da droga e guida, e sulla possibilità di vedere la luce del 2020 solo stando lontani da sostanze nocive e letali.”