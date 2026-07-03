Esercito: Formati 173 nuovi Bersaglieri

Serre, 03 luglio 2026. Si è svolta nella Caserma “Capone”, all’interno del Comprensorio Militare di Persano (SA), la cerimonia di consegna del Fez, il tradizionale copricapo della specialità, ai Volontari in Ferma Iniziale che hanno completato il Modulo Addestrativo per la Specialità

Bersaglieri (MASB). L’evento è stato presieduto dal Comandante del 1° Reggimento Bersaglieri, Colonnello Massimo Salvemini, con la partecipazione del Presidente Interregionale per il Sud dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB), Capitano bersagliere Salvatore Aurelio Tosto. Per l’occasione presente il Grd. A. Floro Guarna, Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito e Medaglia d’Oro di “vittima del terrorismo”.

Il percorso addestrativo, organizzato e condotto dal 1° reggimento bersaglieri con il supporto del 4° reparto Comando e Supporti Tattici bersaglieri, si è sviluppato nell’arco di quattro settimane. Durante tale periodo, il personale ha seguito un rigoroso programma formativo, caratterizzato da diverse attività di natura teorica e pratica, ottenendo altresì la qualifica di Operatori di Aeromobili a

Pilotaggio Remoto (APRM) nelle categorie Mini e Micro.

Nel corso del proprio intervento, il Colonnello Salvemini ha sottolineato come l’appartenenza al corpo dei Bersaglieri implichi l’impegno verso la Nazione con professionalità, disciplina e spirito di sacrificio, preservando i valori e le tradizioni che, da oltre 180 anni, costituiscono l’elemento distintivo della Specialità all’interno dell’Esercito Italiano.

Un momento particolarmente significativo è stato la consegna del Fez da parte dei congiunti, atto che ha testimoniato il legame tra le famiglie e l’Istituzione, nonché il valore di un percorso formativo volto a preparare militari pronti a operare con competenza, responsabilità e senso del

dovere al servizio della collettività.