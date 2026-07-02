Todisco (Consorzio Volturno): “Aree interne strategiche per la sicurezza idraulica e lo sviluppo”

“L’Assemblea nazionale dell’ANBI rappresenta un momento di confronto fondamentale sui temi della gestione della risorsa idrica, della tutela del territorio e del ruolo delle aree interne”. Lo ha dichiarato Francesco Todisco, presidente del Consorzio di Bonifica del Volturno, a margine dell’assemblea nazionale dell’ANBI a Roma.

“Le aree interne sono una risorsa strategica non solo per la loro vitalità sociale ed economica, ma anche perché dalla cura della montagna, delle foreste, dei borghi e dei corsi d’acqua dipende la sicurezza idraulica delle città e delle pianure” ha spiegato Todisco. “La sfida dell’acqua è oggi una delle principali sfide dello sviluppo: gestire e valorizzare la risorsa idrica significa garantire resilienza ai territori, sostenere l’agricoltura e proteggere le comunità dagli effetti dei cambiamenti climatici”.

Il presidente del Consorzio ha ricordato che il Volturno opera in uno dei territori più densamente abitati d’Europa, dove la prevenzione del rischio idraulico è un obiettivo prioritario. “La manutenzione delle aree interne produce benefici diretti anche nelle zone urbanizzate, in tutto il territorio. Bene ha fatto l’ANBI a porre al centro dell’assemblea il tema della montagna e delle aree interne, rafforzando il confronto con le istituzioni per costruire politiche capaci di coniugare tutela del territorio, gestione dell’acqua e sviluppo sostenibile” ha concluso.

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