Estate Maddalonese 2026: musica, teatro, sport e un mese di festa per i bambini

Maddaloni (CE)Dopo il grande successo della Festa della Musica 2026, che ha inaugurato la stagione estiva con due giorni di eventi partecipati e di straordinaria qualità artistica, dal suggestivo concerto del Maestro Mario Ceci alla “Cantata popolare” di Carlo Faiello con voci straordinarie e musicisti quali Lina Sastri, Tony Esposito, Greg Rega, Irene Scarpato, Dario Sansone e Moonaciè, passando per la Banda Sinfonica di Maddaloni, la città si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti dedicati all’intrattenimento, alla cultura, allo sport e alla socialità.

La manifestazione, promossa dal Comune di Maddaloni con il sostegno del sindaco Andrea De Filippo e dell’assessore alla Cultura, Sport ed Eventi Caterina Ventrone, in collaborazione con numerose realtà associative del territorio , conferma la vocazione della città come centro di aggregazione e di valorizzazione del talento locale. La Protezione Civile e la Croce Rossa di Maddaloni sono partner di tutta l’Estate Maddalonese.

L’assessore Caterina Ventrone sottolinea: “Maddaloni conferma la sua identità di città viva e accogliente, capace di unire cultura, sport e divertimento in un’unica visione di comunità. Tutti gli eventi sono completamente gratuiti e sono pensati per coinvolgere cittadini e visitatori, valorizzando i nostri spazi e le energie del territorio.”

Giovedì 25 giungo prenderà il via la sesta edizione della RassegnaTteatrale nel Cortile della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, organizzata in collaborazione con la Fondazione e con l’associazione “Un fiore per la vita”, diretta da Michele Cupito e presentata da Luca Tramontano.

Otto spettacoli a ingresso gratuito offriranno al pubblico un viaggio tra generi e linguaggi diversi, con compagnie e interpreti capaci di coinvolgere spettatori di ogni età.

Si parte giovedì 25 giugno con In…Canto Napoletano, spettacolo di Luca Landi e della compagnia Attori per Caso, per poi proseguire con titoli come Questa volta te lo dico che ti amo, Confessioni, O io o isso, Dove tutto è iniziato, Dietro un fantasma, Senza peli sulla lingua e Agenzia investigativa.

Tutti gli spettacoli in cartellone inizieranno alle 20:30, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Dal 26 al 28 giugno, Piazza Don Salvatore D’Angelo sarà il cuore pulsante della Maddaloni Sport Experience, tre giorni dedicati a basket, calcio, calcio tennis, volley e padel, con tornei, esibizioni e attività per tutte le età.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 26 giugno alle 17:30, alla presenza del sindaco Andrea De Filippo e dell’assessore Caterina Ventrone.

Tra gli appuntamenti più attesi, la Partita del Cuore in memoria di Antonio Zamo, e le attività del Forum Giovani Maddaloni.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con OPES Caserta, Forum Giovani Maddaloni e numerosi partner locali, conferma il valore dello sport come strumento di inclusione e crescita sociale.

In contemporanea con lo Sport Experience, dal 26 al 28 giugno, la stessa piazza ospiterà l’atteso appuntamento con l’International Street Food, organizzato dall’APS Castrum, che porterà a Maddaloni le migliori specialità gastronomiche italiane e internazionali, birre artigianali e dolci tipici.

Un’occasione per vivere la città tra sapori, musica e convivialità.



La novità di quest’anno è tutta per i bambini.

Dal 3 luglio al 2 agosto, ogni weekend la Villa Comunale “Franco Imposimato” si trasformerà in un grande spazio dedicato alle famiglie con la prima edizione del Family Summer Fest, organizzato con la Pro Loco di Maddaloni.

Laboratori creativi, baby dance, giochi di gruppo, musica e animazione accompagneranno i più piccoli, mentre le domeniche saranno animate da eventi speciali: Luna Park, Spettacolo musicale K-Pop, Musical delle Principesse, Incontro con le Mascotte e il Gran Finale con il Circo.Tutte le attività sono a ingresso gratuito, per un’estate all’insegna della partecipazione e della gioia condivisa.

Questo il programma ufficiale che potrebbe riservare ancora novità e sorprese. Del resto l’estate è appena iniziata!