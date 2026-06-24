Evento benefico da parte della locale Compagnia Carabinieri in favore del reparto di Cardiologia dell’Ospedale “Anastasia Guerriero”

Nella tarda mattinata del 23 giugno, presso l’Ospedale di Marcianise, si è tenuta una ristretta, seppur significativa, cerimonia nel corso della quale la locale Compagnia Carabinieri, rappresentata dal Comandante Cap. Daniele Petruccelli e da altri militari dei Reparti dipendenti, ha donato due lettini con annessi tavolini sanitari da visita ambulatoriale per quel Reparto di Cardiologia, attraverso una somma raccolta con il contributo di tutti i militari del presidio.

L’iniziativa è stata promossa in ricordo del defunto Brigadiere Capo Francesco Della Morte, all’epoca effettivo alla Nucleo Radiomobile della Compagnia di Marcianise, venuto prematuramente a mancare il 10 giugno 2025 a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio all’età di appena 51 anni.

Un momento dalla forte carica emotiva durante il quale i Carabinieri hanno espresso appieno i valori che li legano al territorio e alle Istituzioni, pur in un contesto, ha tenuto a ricordare il Comandante della Compagnia, dalla duplice anima in quanto denso di malinconia e tristezza per la perdita di un collega e amico, ma al tempo stesso di grande speranza e soddisfazione per il raggiungimento di un risultato che, seppure estremamente simbolico, contribuirà a mantenere viva la memoria del caro Francesco molto a lungo, in un luogo dove ogni giorno si salvano vite, anche per patologie analoghe. Un momento di preghiera è stato osservato alla presenza del Cappellano dell’Ospedale Don Agostino e del Cappellano Militare per la Legione Campania Don Carlo che ci ha tenuto a recapitare alla Cappella della struttura sanitaria un quadro del Venerabile Servo di Dio Salvo D’Acquisto.

Doverosi i ringraziamenti alla Dirigente dell’Ospedale, Dr.ssa Laura Leoncini e al Primario del Reparto di Cardiologia Dr. Vincenzo De Rosa per aver contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa ed un abbraccio affettuoso è stato riservato alla vedova, ai figli, ai fratelli e ai genitori del compianto Sottufficiale, tutti presenti all’evento.

Proprio dal Dr.ssa Leoncini ha tenuto a sottolineare quanto ancora una volta i valori dell’Arma dei Carabinieri siano emersi tanto evidenti quanto lo è l’impegno profuso ogni giorno in favore della comunità.

Lo stesso spirito che ogni giorno traduceva in azioni concrete anche il Brig. Ca. Francesco Della Morte, al servizio della sua amata Arma.