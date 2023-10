Extra Moenia: arriva Peppe Servillo con “La presa di Torino” tratto da un testo di Maurizio De Giovanni Una pièce tra narrazione e canzone

Prosegue “Extra Moenia – Il centro esploso” II edizione, la rassegna di spettacoli e concerti gratuiti nella VII Municipalità di Napoli a cura dell’associazione Domenico Scarlatti. In scena, sabato 7 ottobre 2023 alle ore 19 nella Biblioteca Guido D’Orso in Piazza Zanardelli, 21 a Secondigliano “La presa di Torino” protagonista Peppe Servillo con Cristiano Califano alla chitarra (ingresso gratuito). Il testo, tratto da un racconto di Maurizio De Giovanni che fa parte del libro “Il resto della settimana”, narra le vicende di quattro amici che nell’86, con una macchina improvvisata, partono da Napoli direzione Torino per assistere alla partita contro la Juve che culminerà con la conquista dello scudetto e la famosa scalata ai vertici del Napoli di Maradona. Una pièce che alterna narrazione e canzone.

Extra Moenia – Il centro esploso è una rassegna organizzata nell’ambito di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, il progetto promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

Ingresso gratuito agli spettacoli e i laboratori artistici di teatro, canto, liuteria, tamburo battente e danze. Obbligatoria la prenotazione:

www.extramoenia.cloud/prenota-i-tuoi-eventi.html

info line 081 543 7430

info@domenicoscarlatti.it

ufficio stampa: enricabuongiorno@gmail.com

Il programma di Extra Moenia prosegue con:

14/10/2023 Terroni si nasce, Masseria Luce e Museo Contadino di San Pietro a Patierno Via della luce 23 – 80144 San Pietro a Patierno

Di e con Paolo Caiazzo

21/10/2023 Il tempo e la grazia Biblioteca comunale Guido Dorso Piazza Zanardelli n. 21 ore 17 CONVEGNO

Dario Giugliano

Direttore «estetica. studi e ricerche»

Accademia di Belle Arti di Napoli, Ricercatore associato ISPF-CNR, Nino Daniele, Carlo De Rita Università Vanvitelli, Matteo Palumbo Federico II, Berardo Impegno, Ciro Papparo Federico II. Maurizio Morello, Enzo Amato chitarra.

21/10/2023 Il Postino della Favola Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano, Via Vittorio Emanuele III, 96 ore 19

Uno spettacolo interamente dedicato al Maestro Roberto De Simone scritto da Mario Brancaccio con Mario Brancaccio voce recitante, Giuseppe Di Colandrea clarinetto e soprano. Arcangelo Michele Caso violoncello. Michele Bonè chitarra e corde. Debora Sacco e Daniele Esposito voci

22/10/2023 Canti Migranti Piazza Guarino a San Pietro a Patierno alle 20.30 con il TrioTarantae, Tony Esposito e Cosimo Alberti e PeppOh Rapper Soulman

28/10/2023 Le Danze di Dioniso presso la Biblioteca comunale Guido Dorso Piazza Zanardelli n. 21- Secondigliano

Uno spettacolo di Danza e Musica Popolare di e con Carlo Faiello e Ensemble vocale e strumentale Santa Chiara Orchestra.

31/10/2023 Ventris Tui Chiesa dell’Immacolata a Capodichino Piazza G. Di Vittorio 32/alle ore 19

Uno spettacolo scritto da Monsignor Doriano De Luca

Con il mezzosoprano Raffaella Ambrosino e Patrizio Rispo voce recitante, Orchestra da Camera di Napoli direttore Enzo Amato.