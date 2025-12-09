VIDEO. Women have the power. CSC pensa ad una Natale di solidarietà e speranza

“Dicembre è iniziato e non sai come fare per i regali di Natale? Scegli un regalo solidale! Sostieni la nostra campagna” Questo lo slogan della campagna lanciata dalla cooperativa CSC in collaborazione con Banca Etica.

CSC Cooperativa Sociale opera a livello nazionale e si occupa principalmente di integrazione interculturale, fornendo mediazione, formazione e supporto ai cittadini stranieri e alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso servizi come informazione, orientamento e supporto digitale.

In occasione del Natale ha promosso questa campagna in cui ogni donazione non sarà solo un gesto di solidarietà, ma un passo concreto per costruire autonomia, futuro e possibilità per donne che stanno ricominciando dopo la violenza.

Per ringraziare tutti coloro che sceglieranno di contribuire con il loro supporto concreto, CSC ha pensato a tre ricompense speciali, create con cura e dedicate a chi vuole essere parte del cambiamento:

Con 10 euro: Ringraziamento digitale personalizzato e menzione sui nostri canali social.

Con 20 euro: Cartolina illustrata in edizione limitata da Alessia Moretti, realizzata appositamente per la campagna.

Con 50 euro: Borsa di tela illustrata, sempre firmata da Alessia Moretti, con un messaggio contro le discriminazioni di genere.

Anche le aziende e realtà strutturate possono dare il loro contributo. Con donazioni oltre i 500 euro è prevista una menzione speciale come partner della campagna.

Ogni ricompensa racconta un gesto, un valore, una scelta.

Sostieni la nostra campagna e porta con te un simbolo di libertà.