Morte in galleria nel giorno dell’Immacolata

Caserta – La sera dell’8 dicembre, verso le ore 21:40, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sulla SS700, all’interno della galleria della Reggia, nel comune di Caserta, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Porsche e una Fiat 500X.

A causa del violento impatto, i veicoli hanno terminato la loro corsa rispettivamente sul bordo e al centro della carreggiata. Il conducente della Fiat 500X è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto ad estrarlo e ad affidarlo alle cure del personale sanitario, presente con due ambulanze. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte e dell’intera area interessata, restando in attesa dell’arrivo del personale del soccorso stradale per le operazioni di rimozione dei veicoli e ripristino della viabilità.