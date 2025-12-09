Lite per una sigaretta negata: grave giovane donna

Una discussione tra due gruppi di ragazzi è degenerata a Maniago, in provincia di Pordenone. Durante il confronto, nato secondo le prime ricostruzioni da una sigaretta rifiutata, una giovane di 25 anni è stata ferita con un’arma da taglio. Il colpo l’ha raggiunta in modo serio e ha richiesto un intervento immediato dei soccorritori.

I soccorsi e le condizioni della giovane

La Sores ha inviato i mezzi sul posto e la ragazza è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Pordenone. I medici riferiscono che è vigile, collaborativa e non in pericolo di vita, pur restando monitorata per la gravità della ferita. Le prime cure hanno permesso di stabilizzarla rapidamente.

Altri feriti nella colluttazione

Nello scontro hanno riportato tagli alle mani anche il fidanzato della giovane e un componente dell’altro gruppo. I sanitari li hanno medicati sul posto senza necessità di ricovero. Le dinamiche esatte della colluttazione sono ora al vaglio degli inquirenti.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri stanno ricostruendo l’intera vicenda e ascoltando i presenti. L’ipotesi di reato al momento è quella di lesioni personali. Gli investigatori valuteranno eventuali responsabilità individuali e possibili aggravanti legate all’uso del coltello.

(Foto ANSA)