L’omaggio alla Madonna. I Vigili del Fuoco depongono la corona di fiori

In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, anche quest’anno i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta hanno rinnovato il tradizionale gesto di devozione presso la Chiesa del Buon Pastore, in Piazza Pitesti.

Durante la celebrazione religiosa delle ore 18:30, una squadra dei Vigili del Fuoco ha deposto una corona di fiori ai piedi della statua della Madonna collocata sulla sommità del campanile. L’intervento è stato eseguito con l’ausilio dell’autoscala in dotazione al Comando, garantendo come sempre la massima professionalità e sicurezza nelle operazioni.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta conferma così la propria vicinanza alla comunità locale e la continuità di una tradizione ormai profondamente radicata nel territorio.