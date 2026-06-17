FAMI “Storie in Valigia”. L’ integrazione parte imparando la lingua

Maddaloni (CE) – Si è concluso con una partecipazione significativa il primo corso per cittadini stranieri di avvicinamento alla lingua italiana realizzato nell’ambito del progetto FAMI prog 387 “Storie in Valigia”, promosso da CSC – Credito Senza Confini soc. coop. soc., dal Comune di Maddaloni e dal Liceo “Don Gnocchi”, tutti enti firmatari di un protocollo d’intesa volto a sostenere percorsi di inclusione e integrazione sul territorio.

Il protocollo, siglato tra l’ente e CSC per favorire l’attivazione di uno sportello di supporto agli immigrati nel comune di Maddaloni e aperto anche ai comuni dell’ambito di riferimento è stato fortemente voluto dell’amministrazione De Filippo. L’assessore alla cultura Caterina Ventrone ha coadiuvato le varie fasi dell’iter che hanno consentito la nascita di questo sportello, uno spazio di supporto e di inclusione per gli immigrati, che hanno trovato in esso un punto di riferimento per districarsi tra la burocrazia e hanno trovato sostegno per agevolare il percorso di integrazione e di inserimento sociale.

Il corso di italiano rientra nella rosa delle attività che CSC mette in campo per questa fetta di popolazione. Il percorso formativo, della durata complessiva di 30 ore, ha offerto alle partecipanti un primo accesso strutturato alla lingua italiana, accompagnato da un laboratorio ludico didattico dedicato ai figli delle donne coinvolte, così da favorire la partecipazione delle famiglie e creare un ambiente educativo condiviso. Responsabile di CSC sul territorio e organizzatrice dei corsi Bianca Elena Grimaldi, docente del corso la prof.ssa Daniela Dentato.

Le attività hanno coinvolto donne provenienti da diverse aree del mondo, tra cui Tunisia, Marocco, India, Thailandia, Albania, Nigeria e Venezuela, accompagnate dai figli, confermando la vocazione interculturale del progetto e la sua capacità di rispondere ai bisogni reali della comunità migrante presente a Maddaloni.

Il corso rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra gli enti promotori, impegnati nel rafforzare strumenti e opportunità per l’inclusione linguistica, sociale e culturale.

Un grande risultato che è andato oltre la didattica, che ha fatto nascere amicizie e rapporti, portando, un pomeriggio a settimana, nelle aule del Liceo, un pezzo di mondo che si è incontrato, generando una contaminazione, una ricchezza preziosa e speciale.

In attesa di informarvi sulle nuove attività già in programma per l’autunno, CSC desidera ringraziare l’amministrazione comunale nella persone del sindaco Andrea De Filippo e dell’assessore Caterina Ventrone per il sostegno accordato e la dirigente Annamaria Lettieri e tutti i collaboratori del Liceo “Don Gnocchi”, che sono stati certamente indispensabili per l’attivazione del corso ma soprattutto di una squisita ospitalità per gli studenti ed in particolare per i piccoli del laboratorio ludico didattico, che con la loro allegria e i loro sorrisi hanno riempito i corridoi e i cuori di tutti.

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