Famiglia di Casagiove al programma “C’è posta per te.”

Questa sera all’inizio della seconda puntata del programma serale “C’è posta per te” condotto da Maria De Filippi, una ragazza – Emanuela – originaria di Casagiove, in provincia di Caserta, ha pensato di fare una splendida sorpresa ai propri genitori.

La ragazza è a C’è posta per te perché avverte un forte senso di colpa verso i propri genitori, Luigi e Petra, in seguito ad una brutta malattia che l’aveva colpita e che ha affrontato con grande coraggio, grazie anche al supporto da parte della sua famiglia.

Presente in studio Stefano De Martino, chiamato da Emanuela per fare un regalo ai propri genitori, da sempre fan del conduttore e ballerino napoletano.

Momenti di commozione, battute divertenti e complici.

“Vorrei riprendere a vivere la mia vita, visto che voi siete riusciti a donarmene una seconda, grazie al vostro supporto costante” chiosa Emanuela ai propri genitori verso la fine, tra la commozione di tutti.