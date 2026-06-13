Festa della musica. Concerti gratuiti dalla musica classica alla Cantata Popolare del maestro Carlo Faiello

Il Comune di Maddaloni presenta l’edizione 2026 della Festa della Musica, l’appuntamento che inaugura ufficialmente l’Estate Maddalonese. Un evento simbolo che rappresenta la nuova visione dell’offerta culturale cittadina, cresciuta e consolidatasi negli anni grazie all’impegno del sindaco Andrea De Filippo e dell’assessore alla Cultura Caterina Ventrone, e che conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nella cultura come motore di partecipazione, identità e promozione del territorio.

La Festa della Musica nasce in Francia nel 1982 su iniziativa del Ministero della Cultura e si è rapidamente trasformata in una celebrazione internazionale, oggi condivisa da oltre 120 Paesi.

L’idea originaria – portare la musica in ogni luogo della città, dalle piazze ai cortili, dai musei alle strade – resta il cuore di questa ricorrenza. Maddaloni, da anni, aderisce a questo spirito europeo, trasformando il solstizio d’estate in un’occasione di incontro e di valorizzazione del patrimonio musicale locale, con eventi diffusi e un forte coinvolgimento della comunità.

L’assessore Caterina Ventrone, presentando il programma ufficiale dell’Estate Maddalonese, ha dichiarato: «La Festa della Musica è un momento identitario per Maddaloni. La scelta di affidare la direzione artistica al maestro Carlo Faiello che porterà “Cantata Popolare” va nella direzione di offrire alla città un evento di qualità, che valorizzi le nostre radici e allo stesso tempo apra nuovi orizzonti culturali. È un invito alla partecipazione, alla condivisione e alla bellezza della musica dal vivo».

La manifestazione prenderà il via sabato 20 giugno alle 20.30, presso il Santuario San Michele Arcangelo (via S. Michele Arcangelo, 1), dove

si terrà il concerto “TIME”, progetto di Mario Ceci con le più celebri composizioni di Hans Zimmer e del gruppo Rondò Veneziano, arrangiate dal M° Luigi Ceci.

In formazione: Ciro Formisano, Emanuele Procaccini, Luigi Saffioti (violini), Marco Musco (viola), Sergio Savinelli (violoncello), Pasquale Cappabianca (contrabbasso), Vittorio D’Angelo (batteria), Domenico Rinaldi (oboe), Alessandro Morlando (chitarra) e Mario Ceci (pianoforte).

La serata sarà presentata da Luca Canzanella.

L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Musicale “G. Verdi”, con la collaborazione della Protezione Civile Nazionale e della Croce Rossa Italiana.

Domenica 21 giugno alle 10.30, da Piazza della Vittoria, partirà la Banda Sinfonica di Maddaloni, diretta dal maestro Luigi Pascarella con la prof.ssa Domenica Papa,che attraverserà le strade del centro allietando cittadini e visitatori.La banda farà poi ritorno in Piazza della Vittoria, dove si esibirà in formazione orchestrale per un matinée speciale con la partecipazione degli alunni della scuola primaria Collodi di via Feudo, futura classe quinta.A presentare il concerto sarà Lucia Grimaldi, giornalista e conduttrice.

L’evento clou della festa si terrà nella serata del 21 giugno, a piazza don Salvatore d’Angelo, con inizio alle 20.30. “Cantata Popolare” sarà un grande concerto della Carlo Faiello Ensemble.

Per la prima volta l’evento è affidato alla direzione artistica dello stesso Carlo Faiello, cantautore, compositore, musicologo e ricercatore tra i più autorevoli interpreti della cultura popolare italiana, nonché ideatore e organizzatore della celebre Notte della Tammorra a Napoli, uno degli appuntamenti più importanti della tradizione musicale campana.

«Abbiamo pensato ad uno spettacolo capace di unire musica, ballo e divertimento, per un omaggio all’arte della nostra terra. Una serata che onorerà la nostra tradizione ma con un occhio rivolto al futuro. Anche per questo si alterneranno sul palco artisti di diverse esperienze e generazioni. Sarà una festa per tutti» ha dichiarato il maestro sottolineando di essere orgoglioso di suonare nella città natale di Giulietta Sacco e di renderle un doveroso omaggio proprio in occasione della Festa della Musica. Un tributo sentito nella sua città, che continua a custodirne la memoria artistica.

La direzione organizzativa è affidata alla comprovata esperienza nella gestione di eventi culturali e musicali di Paolo Romano e alla sua capacità di coordinare artisti, tecnici e logistica con professionalità, un valore aggiunto per iniziative di tale complessità.

Sul palco, oltre a Carlo Faiello si alterneranno voci e personalità artistiche di grande rilievo.

Ospiti di grande spessore del calibro di Lina Sastri, icona del teatro e della musica italiana, capace come pochi di trasformare ogni interpretazione in un racconto emotivo e potente.

Si avvicenderanno poi in un dialogo musicale variegato e coinvolgente Tony Esposito, maestro delle percussioni mediterranee e autore di sonorità che hanno segnato un’epoca, il poliedrico Dario Sansone ed Irene Scarpato, tra le voci più originali della nuova scena napoletana. Spazio ai giovani ed alle contaminazioni con Greg Rega, vincitore di “The Voice of Italy” e “All together Now”, back vocalist di Noemi e Clementino, straordinario interprete dalla vocalità intensa e contemporanea e Moonaciè, all’anagrafe Giuseppe Russo, cantautore maddalonese che porta sul palco la forza narrativa della nostra terra.

A presentare la serata sarà Lucia Grimaldi, giornalista e conduttrice di eventi, voce nota al pubblico campano.

L’evento prodotto dalla Fondazione “Il canto di Virgilio” è organizzato dal comune di Maddaloni in collaborazione con l’APS “Castrum” di Maddaloni.

Tutti gli eventi in programma per la Festa della Musica sono completamente gratuiti.