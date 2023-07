FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. ANNA – MODIFICHE TEMPORANEE DELLA SEGNALETICA STRADALE – 30 LUGLIO 2023

In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna, sono istituite le seguenti modifiche temporanee della segnaletica stradale:

Dalle ore 5:00 e fino al termine della manifestazione del 30 luglio 2023, chiusura al traffico, eccetto residenti ed aventi titolo, di piazza Sant’Anna, via Vico, (tratto da via Roma a piazza Sant’Anna), via Verdi e via De Martino e inversione del senso di marcia in Via Cesare Battisti nel tratto compreso tra Via Verdi e Piazza Amico.

Dalle ore 4:00 e fino al termine della manifestazione del 30 luglio 2023, divieto di sosta con rimozione forzata, valido per ogni categoria di utenza in piazza Sant’Anna e Via Vico (nel tratto da via Roma a piazza Sant’Anna) e dalle ore 14:00 e fino al termine del passaggio della Processione in via Don Bosco (nel tratto tra corso Trieste e via Roma)

Dalle ore 14:00 e fino al termine della manifestazione del 30 luglio 2023, chiusura al traffico e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata valido per ogni categoria di utenza in piazza Matteotti, lato Accollatori di Sant’Anna.

Il 30 Luglio, al momento del passaggio della processione, sospensione della circolazione secondo le fasce orarie ed il percorso di seguito riportato:

Dalle ore 6:00 e fino al termine fino al termine della processione in: piazza Sant’Anna, via De Martino, via Acquaviva, via Trento (andata e ritorno), via Acquaviva, piazza Po, via Kennedy, Parrocchia N.S. di Lourdes, viale Lincoln, via Acquaviva, via Ferrarecce, via Unità Italiana, via Roma, via Don Bosco, via Renella, piazza Sant’Anna. Dalle ore 18:00 e fino al termine fino al termine della processione in: piazza Sant’Anna, via Vico, via Roma, via Don Bosco, corso Trieste, piazza Dante, corso Trieste, piazza Gramsci, via Ferrante, viella Salomone (Sosta presso la Casa di Sant’Anna), via Mazzini, piazza Vanvitelli, via Alois, via Turati, piazza Matteotti (lato Accollatori di Sant’Anna), via Crispo, piazza Duomo, via San Giovanni, via Vico, via Roma, via Cesare Battisti, via Verdi, piazza Sant’Anna.