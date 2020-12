Filippo Maturi Giovani per il cambiamento:”Meritiamo una Caserta migliore e dei rappresentanti migliori”.

“E’ trascorso un anno dalla manifestazione che organizzai insieme ad altri coetanei per protestare contro le condizioni in cui versavano le strade cittadine e per chiedere più attenzione alle istituzioni. Fu un bell’esempio di partecipazione al grido di ‘Caserta non si buca’, ne ricordo ogni momento. Così come ricordo anche le promesse del sindaco Marino che il giorno dopo volle incontrarmi. Assicurò, attraverso me a tutti i ragazzi, un impegno concreto. A distanza di un anno le nostre strade sono come prima, se non peggio. E quelle promesse tradite oggi sono ancora più amare perché erano destinate ai giovani. La fiducia nelle istituzioni si costruisce giorno dopo giorno, ma grazie a rappresentanti attenti e propositivi. Con il ‘non fare’ questa maggioranza ha tradito la fiducia di tutti i cittadini. Meritiamo una Caserta migliore e dei rappresentanti migliori”.

Così Filippo Maturi, esponente di Giovani per il Cambiamento