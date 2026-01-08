Finanzieri per un giorno. Il regalo di Natale ai bambini di “Mondo blu onlus”

Nel periodo delle festività natalizie, ad Aversa, in provincia di Caserta, dieci bambini con disturbi dello spettro autistico, hanno ricevuto un regalo di Natale davvero unico e speciale.

L’ ANFI di Maddaloni, grazie alla disponibilità della Guardia di Finanza di Aversa, ha dato vita a questa giornata, che è solo l’ultima di una lunga serie di iniziative incentrate sull’inclusione, con particolare attenzione ai bambini ed ai ragazzi che appartengono al mondo cosiddetto blu.

Infatti, come ha ricordato il presidente, il luogotenente Giuseppe Farina, la sezione ANFI “Cap. Massimo Brancaccio” di Maddaloni , da anni si prodiga in iniziative di solidarietà destinate a far vivere giornate dedicate a bambini e ragazzi autistici in particolare, in primis con l’ECOMARATONA, una gara podistica ideata proprio pensando a loro, una competizione sportiva unica nel suo genere sul percorso delle acque progettato da Vanvitelli che dalle sorgenti del Fizzo alimentano la Reggia di Caserta. E ancora tante altre giornate che sono pagine felici nell’album dei ricordi in cui questi ragazzi sono stati protagonisti con esperienze che li hanno arricchiti ed emozionati, dal volo all’ippoterapia, dalla corso alle passeggiate in quad.

I bambini, accompagnati da genitori ed educatori dell’associazione “Mondo blu onlus”, questa volta hanno vissuto un’esperienza indimenticabile presso la caserma della Guardia di Finanza di Aversa. L’incontro, pensato per favorire inclusione e conoscenza, è stato accolto con calore dal tenente colonnello Luigi Acanfora, comandante del Gruppo Aversa.

Durante la visita, i piccoli ospiti hanno esplorato gli spazi operativi del Comando delle Fiamme Gialle e hanno potuto osservare da vicino le dotazioni delle auto di pattuglia impiegate nel servizio “117”. Un momento particolarmente coinvolgente è stato l’intervento della Compagnia Pronto Impiego, che ha illustrato l’addestramento dei cani antidroga.

Il momento più entusiasmante è stato l’arrivo di Losna, un labrador addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti. Il cane ha dato prova delle sue abilità in una dimostrazione pratica che ha affascinato i bambini.

Curiosi e partecipi, i giovani visitatori hanno interagito con i militari, ponendo domande e mostrando grande interesse per il lavoro delle Fiamme Gialle.

A conclusione di questa intensa ed interessante mattinata, il comandante ha omaggiato ciascun bambino con un piccolo gadget, lasciando un ricordo tangibile di una giornata all’insegna della scoperta e dell’accoglienza.