Forte e chiara. Al Bolivar torna Chiara Francini

Torna a Napoli, sul palco del Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, Chiara Francini con “Forte e Chiara”, spettacolo da lei scritto e interpretato, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19.00. Scrittrice avvezza a formidabili capriole, Chiara Francini si abbandona, questa volta, ad una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana.

Il suo è lo spettacolo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Ovvero ad essere destinata ad una felicità, per definizione, mutilata. “Perché la parte più complessa per una donna è nascere tale. Bello e terrificante”.

«Il titolo dello spettacolo – racconta Chiara – rappresenta, per me, ciò che Chiara è e che vuole continuare ad essere. Di questo parla “FORTE E CHIARA” (tratto dal libro omonimo). Ho cercato di trasporre in maniera puntuale questa sua peculiarità, questo coraggio, questa forza fatta di verità, di trasparenza tipiche di una donna che fieramente lotta per quello in cui crede».

Stand up, teatro di narrazione, satira, avanspettacolo, c’è tutto e molto di più in questo viaggio coinvolgente e straripante. E in ginocchio sotto uno scintillante albero di Natale, con un filo di voce, Chiara confiderà al pubblico il perché di questo incredibile Show, svelandone una profondità nascosta. Le musiche del maestro Leineri completano il racconto sonoro come una magia. O un incantesimo.

Musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri

Collaborazione artistica Michele Panella

Regia di Alessandro Federico

Produzione: Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito

In collaborazione con Argot Produzioni

Con il contributo della Regione Toscana