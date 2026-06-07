Foto. Vandali in azione nella notte. Deturpato monumento e panchine divelte

Maddaloni (CE) – Amaro risveglio a Maddaloni questa mattina. Lo scenario che si sono trovati dinanzi passanti e cittadini in piazza della Vittoria mette rabbia mista a tristezza. Nessun rispetto per la città, per il bene comune, assenza di senso civico, violenza e ignoranza. Forse solo co sì si può tradurre lo schifo in cui hanno ridotto uno spazio pubblico in cui svetta da anni il monumento ai Caduti della città.

La base del monumento è completamente imbrattata. Due panchine di marmo sono state completamente divelte.

Uno spazio di relax e di frescura in pieno centro rovinato.

Indignati vi diamo questa notizia, sperando di ssucitare un minimo di vergogna in chi ha commesso questi atti vandalici gratuiti, inutili e ci auguriamo possano venire puniti magari con la sistemazione e il pagamento di ciò che hanno deturpato immotivatamente.