( foto)Il Lido Azzurro del 22simo reggimento militare, una storia di sudore ,fatica e successso

Varcaturo (Napoli),. Talvolta non serve allontanarsi troppo dalla nostra regione per trovare eccellenze . Il Lido 22simo reggimento militare – lido azzurro per esempio , si trova a Varcaturo ,lungo la zona turistica, insieme a tante altre strutture balneari.

il lido 22esimo è l’ ideale per tutti coloro i quali vogliono trascorrere una giornata, ma anche una settimana o un mese all’insegna del relax, mangiando magari nell’ ottima mensa dei militari che si trova stesso in loco.

Il lido turistico offre un servizio bar di primissimo livello,cornetti di tutti i tipi crema, crema ed amarena, bianchi a cioccolata conchiglie, gelati, bibite come coca cola, the alla pesca e limone aperitivi, aperol e quant’altro.

Il lido, gestito dall’ aeronautica militare del 22simo reggimento ,offre la possibilità ai membri delle forze armate tutte (carabinieri, finanza, militari ecc. ecc.) di trascorrere, come già precisato ,un periodo, di relax in riva al mare con possibilità, ovviamente di fare qualche tuffo sulla riviera di Varcaturo, meglio conosciuta come Varca d’oro.

Due parole però vanno spese anche per la famiglia- lavoro che si occupa della gestione della struttura. Cominciamo da Francesco (o Franco) responsabile del Bar, sempre sorridente e disponibile verso i clienti , che dire della moglie di Francesco , la signora Anna che prepara manicaretti gustosissimi per i clienti a cominciare dai cornetti e il caffe’ della prima colazione.

Poi c’è Ferdinando che , insieme alla fidanzata Marica, gestiscono il bar con l’aiuto del preziosissimo Michele, altro membro della famiglia. Al servizio spiaggia invece c’è Giovanni , che insieme ad Emanuele e Roberto, accompagnano i clienti al lido e provvedono alla chiusura delle sdraio e degli ombrelloni.

Al parcheggio c’è Giorgio, un simpatico uomo di colore, che aiuta gli automobilisti a parcheggiare le proprie auto senza ingombrare il traffico .

Il lido 22esimo reggimento militare – lido azzurro , si trova in provincia di Napoli ed è una vera e propria eccellenza campana , una famiglia, quella che gestisce la struttura , che lavora con impegno, passione, dedizione,dignità e amore per offrire ai clienti il massimo dei servizi .

Il Lido, soprattutto nei week end si presenta quasi sempre sold out,Il mare , recentemente bandiera blu’ , si presenta quasi sempre limpido e brillantino , insomma adatto per fare un bagno in questo periodo caldo e afoso. L’ attrezzatissima mensa , all’ interno del sito, da la possibilità ai clienti di scegliere il proprio menu’ fra le varie offerte presentate dallo chef .

Insomma il Lido Azzurro è un posto da consigliare , da vivere, da scoprire perchè talvolta non è indispensabile allontanarsi dalla nostra regione , le Eccellenze possiamo trovarle anche qua.

La squadra del lido Azzurro