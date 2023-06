(FOTO)La CRI-CASERTA Presente alla Festa della Repubblica con Ambulanza e Volontari-soccorritori

Caserta . Nella mattinata di oggi , venerdi’ 2 giugno 2023, si è tenuta , presso il Monumento dei Caduti, la tradizionale cerimonia in onore alla Festa della Repubblica. A scendere in campo ,per garantire sicurezza all’ evento , anche la Croce Rossa -Comitato di Caserta . La CRI-Caserta ha partecipato all’ evento con il suo schieramento facendo parte, insieme ai Vigili del Fuoco, del 5 plotone interforze.

” Abbiamo partecipato con entusiasmo alla manifestazione- ha dichiarato il Presidente CRI -Caserta Teresa Natale -mettendo a disposizione della cittadinanza ,per l’ intera durata dell’ evento ,un Ambulanza per eventuale assistenza sanitaria e, una squadra di soccorritori appiedati pronti ad intervenire in caso di emergenza all’ interno del circuito della manifestazione”.