Francesca Stabile, il sogno diventa azzurro: la giovane promessa casertana convocata per la Coppa Internazionale Under 18 di Corsa in Montagna

CASERTA – Un traguardo prestigioso, costruito giorno dopo giorno con impegno, sacrificio e determinazione. Francesca Stabile, giovane atleta casertana classe 2009, vestirà per la prima volta la maglia azzurra in occasione della 19ª Coppa Internazionale Under 18 di Corsa in Montagna, in programma il prossimo 21 giugno 2026 a Gagliano del Capo, nel cuore del Salento. L’importante manifestazione internazionale, organizzata dalla World Mountain Running Association (WMRA), porterà in Puglia i migliori talenti giovanili della corsa in montagna provenienti da tutto il mondo. Scenario della competizione sarà Gagliano del Capo, suggestiva località incastonata tra il Mar Adriatico e il Mar Ionio, pronta ad accogliere gli atleti su un percorso tecnico e spettacolare di 4,6 chilometri con 191 metri di dislivello, immerso tra sentieri mediterranei e panorami mozzafiato sul mare. Per Francesca Stabile, tesserata con l’Atletica Aversa Centro Santulli, si tratta della prima convocazione nella Nazionale italiana, un riconoscimento che premia il talento e la crescita costante mostrata negli ultimi anni. Un momento speciale che rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche l’inizio di un percorso che si preannuncia ricco di soddisfazioni. Grande la soddisfazione del tecnico Michele Gambino, che ha seguito da vicino il cammino sportivo dell’atleta. «Siamo orgogliosi dell’obiettivo raggiunto – ha dichiarato – e siamo certi che questa convocazione rappresenti soltanto il primo step di altre successive chiamate in azzurro». Parole di elogio arrivano anche dal presidente della FIDAL Campania, il professor Bruno Fabozzi, che ha voluto sottolineare il valore umano e sportivo del risultato ottenuto dalla giovane atleta: «Questa convocazione premia il talento, ma soprattutto il carattere, la volontà e la capacità di credere in sé stessi anche quando la strada è tutta da costruire. È la dimostrazione che non esistono limiti per chi affronta ogni salita con passione e tenacia. Complimenti a Francesca. La sua impresa riempie di orgoglio tutti noi e ci ricorda che i sogni più belli appartengono a chi ha il coraggio di inseguirli». Dalla pista ai sentieri della corsa in montagna, Francesca si prepara ora a vivere una delle emozioni più intense della sua giovane carriera sportiva. A Gagliano del Capo porterà con sé non soltanto i colori dell’Italia, ma anche l’orgoglio di Caserta, della sua società e di tutto il movimento atletico campano, pronto a tifare per lei in una competizione che rappresenta una delle più importanti vetrine internazionali per le nuove generazioni della corsa in montagna. Il conto alla rovescia è iniziato: il 21 giugno Francesca Stabile sarà al via con la maglia azzurra, pronta a scrivere una nuova pagina della sua promettente storia sportiva.