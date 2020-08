Gianluca Iannucci :” Il Psi sempre a sostegno di una comunità che ha bisogno di rilanciarsi e crescere”

Dobbiamo ascoltare e dare conto, tra politica e servizio, e perseguire bisogni, qualità e conoscenza, per puntare a costruire innovazione e creare capitale sociale”: lo dice Gianluca Iannucci, consigliere comunale di Caserta e candidato al Consiglio regionale della Campania per il Psi, raccontando il modello proposto dal suo partito nel capoluogo di Terra di Lavoro con l’assessorato guidato da Raffaele Piazza.

“Pur tra tante difficoltà di gestione della macchina comunale e delle necessarie attività economiche collegate agli obiettivi da raggiungere – afferma Iannucci– stiamo superando innanzitutto la storica percezione che guarda solo a ciò che non funziona, alimentata spesso a dismisura dai social. Il disservizio delle buche pericolose sui manti stradali o la qualità minima della vita quotidiana sulla quale incide il mancato funzionamento di una fontanina pubblica sono elementi di un bisogno. Lo abbiamo affrontato con un programma di ascolto e monitoraggio, ogni giorno più ampio perché costituito dalla partecipazione attiva dei cittadini, chiamati a segnalare episodi e circostanze sulle quali intervenire”.

“in questa circostanza – spiega Iannucci – è emerso anche l’apprezzabile protagonismo di una piccola e media imprenditoria locale che coniuga il fare al sapere fare e che ha inteso, per esempio, farsi carico delle fontanine pubbliche, adottandone la manutenzione. In questo modo anche il gesto quotidiano dell’uso di una fontanina, che nella vulgata dei social ancora può prestarsi alla facile ironia, riacquista invece per intero e con convinzione il senso di una comunità che condivide difficoltà e opportunità, per rilanciarsi e crescere”.