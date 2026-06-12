Giuseppe e Maria Rosaria sposi

Giovedì 11 giugno 2026, Giuseppe e Maria Rosaria si sono uniti in matrimonio con rito civile. La un cammino lungo e sereno, illuminato dall’amore, si è svolta alla presenza dei testimoni e dei familiari più stretti. Dopo lo scambio delle promesse, degli anelli e la firma degli atti ufficiali, gli sposi hanno ricevuto, in un noto locale di Napoli, gli auguri e l’affetto di parenti e amici, riuniti in un clima di gioia e convivialità per celebrare questo importante momento della loro vita. Un giorno speciale che resterà nel cuore degli sposi e di quanti hanno condiviso con loro la felicità di questa nuova pagina da scrivere insieme. A Giuseppe e Maria Rosaria l’augurio più sincero di un cammino lungo e sereno, illuminato dall’amore, dalla complicità e dalla reciproca fiducia, e ricco di gioia, salute e soddisfazioni.

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