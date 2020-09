Gli appartamenti della Reggia ed il Torrione aprono di notte per le “Giornate Europee del Patrimonio”.

Il 26 e il 27 settembre la Reggia di Caserta e l’Acquedotto Carolino sono i protagonisti delle ‘Giornate Europee del Patrimonio 2020’, il cui tema è “Imparare per la vita”.

Saranno visitabili per l’occasione il torrione della cascata del Parco Reale e l’Acquedotto Carolino, nonchè gli appartamenti che saranno aperti straordinariamente di sera il 26 settembre.

Il fine settimana delle ‘Giornate Europee del Patrimonio 2020’ sarà così articolato: sabato 26 e domenica 27 settembre sarà possibile prrmdere parte a visite guidate al torrione della cascata del Parco Reale che riaprirà, dopo anni, in via eccezionale per l’occasione dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

La visita verrà effettuata in piccoli gruppi è sarà inclusa nel prezzo del biglietto ordinario di visita al Complesso vanvitelliano. Il biglietto per l’ingresso alla Reggia di Caserta non è tuttavia acquistabile in loco, ma sarà necessaria la prenotazione online. L’appuntamento sará presso la fontana di Diana ed Atteone.

L’acquedotto carolino sará visitabile, invece, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 per mezzo di visite guidate anche in questo caso e l’appuntamento sarà presso il piazzale, nel territorio di Valle di Maddaloni, adiacente al monumento sacrario.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non è prevista prenotazione.

Infine sabato 26 settembre si terrà l’apertura straordinaria serale degli appartamenti Reali dalle 19.40 alle 22.30 con ultimo ingresso alle 21.40. Il biglietto di ingresso costerà 1 euro è sarà acquistabile esclusivamente in biglietteria, al cancello centrale all’ingresso di piazza di Borbone, a partire dalle 19,30.

Non è prevista prenotazione online.

Il numero di visitatori consentito è di 50 persone ogni 15 minuti.