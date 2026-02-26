GP Next Generation Bartender 2025/2026 – Premio Maurizio Russo al Ferraris

Si è svolta oggi, presso i laboratori dell’ISIS “G. Ferraris” di Caserta, la terza tappa del GP Next Generation Bartender 2025/2026 – Premio Maurizio Russo, prestigiosa competizione riservata agli allievi degli Istituti Alberghieri della Campania, evento organizzato dall’associazione AIBES.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita professionale per i giovani talenti del settore dell’ospitalità, valorizzando creatività, tecnica e innovazione nel mondo del bartending. La manifestazione, dedicata alla memoria di Maurizio Russo, continua a distinguersi come appuntamento di riferimento per la formazione delle nuove generazioni di professionisti del beverage.

A rappresentare con orgoglio il nostro Istituto Alberghiero sono stati Francesco Conte e Nicola Picone, due giovani talenti che hanno portato in pedana non solo competenze professionali di alto livello, ma anche passione autentica, determinazione e un forte spirito di squadra, distinguendosi per preparazione tecnica, cura del dettaglio e capacità espressiva.

Particolare soddisfazione per l’allieva Fabiana Valentino, che ha preso parte alla competizione nella categoria AI…BES, dimostrando impegno, entusiasmo e grande professionalità, incarnando pienamente i valori dell’inclusione e delle pari opportunità che la scuola promuove con convinzione.

La Dirigente Scolastica, Fabiola Del Deo, ha dichiarato:

«Eventi come il GP Next Generation Bartender rappresentano un’opportunità straordinaria di crescita per i nostri studenti. Non si tratta solo di una competizione, ma di un’esperienza formativa completa, che consente ai ragazzi di mettere in campo competenze tecniche, creatività e capacità relazionali. Siamo orgogliosi di Francesco, Nicola e Valentina: il loro impegno e la loro passione testimoniano la qualità del lavoro svolto quotidianamente nei nostri laboratori e l’attenzione che la scuola dedica alla valorizzazione di ogni talento».

La partecipazione alla terza tappa del GP Next Generation Bartender conferma l’impegno costante dell’Istituto Ferraris nella promozione delle eccellenze e nella costruzione di percorsi formativi capaci di coniugare competenza tecnica, crescita personale e apertura concreta al mondo del lavoro.

Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, ai docenti accompagnatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, che ancora una volta ha acceso i riflettori sul talento e sul futuro dell’ospitalità campana.