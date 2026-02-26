Gli ascolti della seconda serata. La scaletta della terza serata.

Ancora 9 milioni 53 mila, con uno share del 59.5 per cento, i telespettatori che, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel, hanno visto la seconda serata del Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.46 alle 23.35, è stata vista da 11 milioni 530 mila spettatori con il 58.2 per cento di share. La seconda, dalle 23.30 all’1.10, da 5 milioni 947 mila con il 62.7 di share. Il picco d’ascolto alle 21.57 con 13 milioni 706 mila spettatori, quello di share alle 00.48 con il 66.1 di share.

Sanremo Start, dalle 20.30 alle 21.40, ha registrato 11 milioni 219 mila spettatori con il 47.5% di share. Il DopoFestival, in onda dall’1.10 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 809 mila persone, con uno share del 52,5 per cento. Il PrimaFestival, dalle 20.29 alle 20.38, ha avuto un seguito di 7 milioni 128 mila spettatori con il 33% di share. Quest’anno l’andamento degli ascolti tra la prima e la seconda serata è in controtendenza rispetto agli anni precedenti, registrando un trend in salita.

Questa sera, accanto al numero uno del Festival, Irina Shayk in co-conduzione.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme come super ospiti.

La scaletta della terza serata:

Arisa – Magica favola

Eddie Brock – Avvoltoi

Francesco Renga – Il meglio di me

Leo Gassmann – Naturale

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

Tredici Pietro – Uomo che cade