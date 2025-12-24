Gran finale per Natale senza confini

Dopo il tutto esaurito dei primi cinque appuntamenti, l’ultimo week-end di eventi gratuiti unisce teatro, musica e poesia nel cuore di Piazza Mercato. Sul palco, l’opera Nel Nome di Maria di Elisabetta D’Acunzo e l’adattamento di “Montedidio” di Erri De Luca.

La magia non si interrompe, anzi, si intensifica. Dopo il clamoroso successo di pubblico e critica dei primi cinque appuntamenti, la rassegna “Natale Senza Confini” si appresta a vivere il suo gran finale nel prossimo week-end, promettendo due serate di pura emozione all’insegna di un Natale inteso come incontro, dialogo e comunità.

Presso la suggestiva Chiesa di Santa Croce al Purgatorio a Napoli (Piazza Mercato), la Fondazione Il Canto di Virgilio, con il sostegno del Comune di Napoli nell’ambito della rassegna “Altri Natali 2025”, trasforma per l’ultima volta quest’anno uno spazio sacro di straordinario valore storico-architettonico in un vibrante centro di produzione culturale. Un luogo dove l’arte abbatte le barriere e diventa linguaggio universale di condivisione autentica.

L’ingresso a entrambi gli eventi è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

IL PROGRAMMA DEL GRAN FINALE

Sabato 27 dicembre 2025, ore 18.00

NEL NOME DI MARIA

Opera musicale di e con Elisabetta D’Acunzo

Con Aniello Palomba, Enrico Valanzuolo e Davide Costagliola.

Non una regina distante, ma una madre, una viandante, un simbolo universale. Elisabetta D’Acunzo dà vita a un’opera originale e commovente, in cui canti sacri e profani si fondono alle potenti parole di Erri De Luca. La figura di Maria viene restituita alla sua dimensione più umana e terrena, diventando archetipo di una maternità che è accoglienza, custodia e viaggio. Una performance musicale che tocca le corde più intime dello spirito.

Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00

MONTEDIDIO

Piece teatrale tratta dal romanzo di Erri De Luca

Adattamento e regia di Annamaria Russo.

Con Nico Ciliberti e Rocco Zaccagnini.

Dal romanzo cult di Erri De Luca, un adattamento teatrale che cattura l’essenza di una Napoli che rinasce dal dopoguerra. È la storia di un ragazzo e della sua crescita, dell’incontro con l’“altro” – simboleggiato dalla misteriosa amicizia con il falegname del palazzo – e della solidarietà che germoglia in spazi angusti. Un racconto sulla trasformazione della solitudine in appartenenza, sui legami che salvano e sulle speranze che si costruiscono, giorno dopo giorno, sui “tetti” di una città viva. Un affresco poetico e potente che celebra la resilienza umana.

Informazioni:

Tel. 081 342 5603



https://www.instagram.com/fondazioneilcantodivirgilio

https://www.facebook.com/fondazioneilcantodivirgilio