Grande Attesa, nella piccola Falciano, per la realizzazione del presepe vivente.

I Gruppi associativi della Parrocchia dei Santi Gennaro e Giuseppe , guidata dal Parroco Don Franco CATRAME, riportano dopo ben 17 anni ,la tradizione del presepe Vivente, nella piccola borgata .Lo slogan che sta accompagnando questo evento è LA COMUNITÀ SI FA PRESEPE. Tutti parteciperanno come figuranti , dai più piccoli ai più Adulti , tutti si stanno adoperando per la Buona riuscita

dell’ Evento. La Location è stata realizzata nel Giardino dell’istituto delle Suore Riparatrici in via Claudio Falciano , Giardino che per l’occasione è stato trasformato in Una Piccola Betlemme, trasformazione avvenuta grazie al lavoro di un gruppo di giovani del paese e non solo. Gruppo di Lavoro formato da ” Amato Antonio , Natale Michele , Natale Giuseppe, Tiscione Valerio , Raffaele Francesco i quali sotto la Guida di Raffaele Gabriele hanno provato ha realizzare una piccola Betlemme.

. Evento che si terrà in due date:

– GIORNO 26 Dicembre con l’apertura della piccola Betlemme alle ore 17:30 , e con la narrazione della Natività alle ore 18:30

-GIORNO 06 Gennaio apertura ore 17:30, ore 18:30 Narrazione Natività segue Arrivo dei Magi.

Ha rappresentare la Sacra famiglia, sarà la Famiglia Cirillo- Bassani con il piccolo Francesco.

Gli organizzatori , guidati dai Rappresentanti delle associazioni Accollatori ” Marzo Angelo” ,Pompeiane”Carmen Capone” Coro parrocchiale Lux Domini ” Marika Capone” e Arciconfraternita ” Marzo Giuseppe” , ringraziamo tutti coloro che hanno risposto presente all’invio alla partecipazione , ringraziando tutti i commercianti di Falciano che con il loro contributo hanno collaborato. Ma un ringraziamento speciale Va al Parroco Don Franco CATRAME , che con il suo spirito e il suo carisma è riuscito ha riportare un po’ di Voglia di rinascita alla Comunità.

Gli organizzatori Vi aspettano #laComunitàsifaPresepe