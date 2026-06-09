Grande successo per il concerto del maestro campano Espedito De Marino nel cuore delle Istituzioni europee.

Riceviamo e pubblichiamo.

Presso la Sala WIE 08U107 del Parlamento Europeo De Marino, su invito dell’On. Alberico Gambino, il Maestro campano Espedito De Marino, ha celebrato la grande canzone napoletana d’autore incoraggiandone il riconoscimento di bene immateriale dell’umanità all’UNESCO. Insieme ad una significativa rappresentanza parlamentare un folto ed attento pubblico ha seguito il recital iniziato con un medly dal 1885 al 1950 fino a Pino Daniele. Un repertorio per sottolineare il valore attribuito alle sanguigne contaminazioni con il pentagramma identitario dall’America, dall’Africa, dall’Oriente. La canzone napoletana non è solo attrattore turistico e aggregazione ma soprattutto coesione sociale per abiurare le guerre e promuovere la Pace. Infine De Marino ha presentato un talentuoso CHANSONNIER Riccardo Giacomaniello che si è esibito, nonostante diciassettenne, nel tradizionale repertorio napoletano. Un impegno del Parlamento Europeo a seguire pedissequamente la fase evolutiva del meritato riconoscimento. Si è portato il Cuore di Napoli in Europa. L’iniziativa ha avuto un forte valore istituzionale, poiché si è inserita nel percorso di supporto alla candidatura ufficiale della Canzone Classica Napoletana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO.