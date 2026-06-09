Grande successo per la “Sessione Scuole” del Festival Internazionale del Cinema di Pompei: premiato l’I.S. “Severi” di Castellammare di Stabia

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la “Sessione Scuole” del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, ospitata presso il centro di intrattenimento MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata.

L’iniziativa, supportata dalla Fondazione Cultura & Innovazione ETS, ha richiamato numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, tra cui rappresentanti del mondo scolastico, relatori, aziende, istituzioni e organizzazioni impegnate nella promozione della cultura e dell’innovazione.

Nel corso della manifestazione sono stati affrontati temi di grande attualità legati al futuro della scuola, alle nuove metodologie didattiche e alla valorizzazione dei talenti giovanili.

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di dialogo e networking, favorendo la nascita di nuove collaborazioni tra realtà pubbliche e private.

Tra i momenti più significativi della giornata, la premiazione dell’Istituto Superiore “Severi” di Castellammare di Stabia, riconosciuto per l’impegno, la creatività e la passione dimostrati dagli studenti e dal corpo docente.

Un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto dalla comunità scolastica guidata dalla dirigente scolastica, la dottoressa Elena Cavaliere, e l’attenzione dell’istituto verso percorsi educativi innovativi capaci di valorizzare competenze e talenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti e della partecipazione registrata” – ha dichiarato Riccardo Iuzzolino, presidente della Fondazione Cultura & Innovazione ETS – ” L’entusiasmo e il coinvolgimento dimostrati confermano l’importanza di creare occasioni di incontro e confronto per favorire la crescita e l’innovazione del settore”.

La “Sessione Scuole” si conferma dunque un appuntamento di riferimento per il mondo dell’istruzione, capace di mettere in rete esperienze, professionalità e buone pratiche, contribuendo alla costruzione di un dialogo sempre più efficace tra scuola, cultura e territorio.

Gli organizzatori hanno infine rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti, ai relatori, agli sponsor e ai partner che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, dando appuntamento alle prossime iniziative dedicate alla promozione dell’educazione e dell’innovazione.