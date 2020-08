Grazzanise. Liste presentate al fotofinish

Ore febbrili nel paese mazzonaro per la compilazione delle liste per le amministrative del 20-22 settembre.

Nella sua solita diretta settimanale il geometra Domenico D’Elena ha annunciato la sottoscrizione della candidatura di 4 candidati a consiglieri e si è riservato altre posizioni per eventuali accordi.

Nuovi Orizzonti guidato da Federico Conte e Enrico Petrella sono oramai alla limatura delle liste.

L’ex sindaco Vito Gravante sembra aver raggiunto un accordo di massima con Stefania Mezzero, Carmine Giugliano e Pasquale Carlino sancendo una definitiva frattura dal Gruppo Futuro di Brezza la cui maggioranza degli iscritti, a partire dalla presidente Giovanna Scione (titolare del simbolo), dall’ex candidato Martino Conte e gli storici politici e famiglie delle frazioni non riconoscono e non si riconoscono nella linea della Mezzero (entrata in un secondo momento nel gruppo Futuro) sostenuta solo da Enzo Garofalo e da Clemente Carlino, che in questi mesi ha trattato da sola e senza mandato del direttivo. La maggioranza del gruppo creato dalla Scione si riconosce e si sente più vicino al Gruppo di Federico Conte come hanno manifestato più o meno pubblicamente, il quale potrebbe anche cedere la candidatura a sindaco al geometra brezzano.

Le temperature sono calate, ma a Grazzanise le stesse restano alte, anzi altissime e le prossime ore saranno importantissime.