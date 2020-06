Grazzanise.Una rosa di 6 candidati alla carica di Sindaco

In vista delle comunali del prossimo autunno a Grazzanise sono pronti sei candidati sindaci, e non è detto che non se ne aggiungano altri. La data non è ancora stabilita, ma a quanto pare la guida del piccolo comune nel cuore dei Mazzoni, attualmente commissariato, è molto ambita.

Un comune che conta circa 7000 abitanti vedrà una competizione all’ultimo voto. Vediamo ora di capire chi sono gli aspiranti alla carica di primo cittadino. Ma vediamo chi sono.

In primis l’ex sindaco Vito Gravante, sfiduciato lo scorso luglio, sta predisponendo una lista con la ex assessore Angela Simone. L’ing. Federico Conte si ripropone per la terza volta lcon a sua lista “Nuovi Orizzonti”. Un altro veterano, il dott. Enrico Petrella, che alle ultime europee non ha sfigurato con il suo sostegno a Grant, ripresenterà la sua lista Senso Civico, anche se negli anni ha avuto tante defezioni soprattutto nelle frazioni. Al momento unica donna candidata a primo cittadino è Teresa Cerchiello, segretaria del PD ed ex presidente del Consiglio Comunale che ha lavorato alla propria lista ed ha già pronto il simbolo. Il geometra Domenico D’Elena con la sua campi stellati che dall’estate scorsa ha riproposto il suo progetto con il suo fido Raffaele Di Resta.

Dulcis in fundo il democratico Raimondo Giuseppe, già nella segreteria di Oliviero, si sta facendo animatore con la responsabile di Fratelli D’Italia Gabriella Parente e con il Coordinatore di Forza Italia, Parente Mattia, fedelissimo di Massimo Grimaldi, ma ad oggi non hanno espresso o reso pubblico il nome del candidato sindaco in quanto, pare stiano provando a cercare accordi con altri gruppi politici.

Per ora restano alla finestra l’ex vicesindaco Marcello Vaio ed il salviniano ex presidente del Consiglio Comunale Benito Palazzo.

Inoltre, in vista delle elezioni regionali Grazzanise dovrebbe esprimere un candidato in una civica a sostegno di De Luca. Si tratta dell’ex assessore e vicesegretario dell’Italia dei Valori Antimo Di Stasio.